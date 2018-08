Homenaje de hija a su padre

Pachico Tejada

Santo Domingo

La cantante y compositora Haydée Milanés se extraña de no haber venido antes a República Dominicana, un lugar donde su padre, Pablo Milanés, tiene amigos y seguidores de hace varias décadas. Pero la razón que la trae es muy buena, ya que ha sido para grabar un tema de un disco que realiza con canciones de su progenitor y en el que hace dúo con distintas figuras de la música de Latinoamérica.

Es por esto Haydée, quien lleva casi 20 años de carrera, ha escogido a su colega dominicano Pavel Núñez, con quien interpreta “Homenaje”, como parte del álbum que llevará por nombre “Amor - Edición de Lujo”. Con tributos como los discos “Querido Pablo” (1985) y “Pablo querido” (2002), entre muchos otros en los que distintos artistas han interpretado la obra de su padre, Milanés entiende que este es distinto. “Lo he escuchado durante toda la vida, tengo las vivencias de ser su hija, de estar cerca de él, de haberlo escuchado mucho, de tenerlo como un patrón”, afirma la artista, quien agrega que este trabajo es más una reverencia que un homenaje a su obra en agradecimiento por todo lo que aprendió del autor de “Para vivir”.

Nacida en La Habana, Cuba, hace 37 años, Haydée explica a LISTÍN DIARIO algunos aspectos de la vida de hogar que recuerda con Pablo Milanés. “Le gusta mucho la naturaleza, arboles, animales, paisajes, aventura, un hombre muy tierno; siempre recibí mucho cariño de mi padre, y lo sigo recibiendo, y mi hija también lo recibe. Me siento privilegiada de ser su hija, de tenerlo cerca, por el ser humano, el artista y por todo”, ha declarado la cantante, quien tiene influencias de la trova, el jazz, el filing, el bolero, la bossa nova y otros géneros.

En este disco doble, que contendrá 16 canciones de Pablo Milanés, participarán con Haydée la mexicana Julita Venegas, Pancho Céspedes, Omara Portuondo, Chico Buarque, entre otros.

Concierto

La cantante Haydée Milanés tiene pautado realizar su primer concierto en Santo Domingo el próximo 20 de septiembre en el Hard Rock Live de BlueMall. “Tengo muchas espectativas, 20 años de carrera y no había podido venir a Dominicana”, ha dicho de la presentación en la que tendrá como invitado a Pavel Núñez. Haydée comenzó los estudios de música a los seis años en el Conservatorio de Música Manuel Saumell de La Habana, donde se inició en la especialidad de piano, y luego continuó en la de dirección coral. Se graduó en la especialidad de asignaturas teórico-musicales en el Conservatorio Amadeo Roldán. A partir de 1999, forma parte del Cuarteto del prestigioso pianista Ernán López-Nussa. En el año 2000, participa junto al Cuarteto en el “Heineken festival”, de Sao Paulo, Brasil; donde grabó el disco From Havana to Rio (Velas), ganador del premio Cubadisco. Entre su discografía están “Haydée” (Emi Music, 2004), “Haydée Milanés en vivo” (Haydée Milanés, 2008), “A la felicidad” (Haydée Milanés, 2010), “Palabras, Haydée Milanés canta a Marta Valdés” (Bis Music 2015) y “Amor, Haydée Milanés a dúo con Pablo Milanés” (Casete digital 2017).

DE LA MISMA GENERACIÓN

CANTAUTORES. Haydée Milanés y Pavel Núñez se conocieron en México en un festival de trova en México. “Es un magnífico cantautor, lo admiro muchísimo, me encantan sus canciones, su modo de interpretar, tiene un gran carisma y estoy feliz de que pueda colaborar en este proyecto”, dice Haydée. “Es la oportunidad idonea para nosotros alargar el legado que ha dejado Pablo Milanés en todos nosotros”, considera Núñez, al afirmar que con este disco se alarga la obra musical del músico cubano, ya que este disco llegará a gente más joven que a lo mejor no conoce al artista.