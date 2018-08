La Insuperable rompe en llanto ante los reclamos de su colega Cromo X

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

La exponente urbana La Insuperable irrumpió en llanto ante los reclamos de su colega Cromo de que ella no le dio los créditos que se merece en sus producciones musicales.

El pasado domingo, La Insuperable y su esposo Toxic Crow fueron entrevistados en el programa “Más Roberto” (canal 11), donde se le preguntó si componían sus propias canciones, a lo que el cantante le dijo que sí, además de que tienen dos o tres personas que también le escriben.

Cromo al parecer se molestó porque aparentemente no se le dio el mérito, desahogándose en sus redes sociales.

“No veo la razón de por qué no dar el crédito a quien lo merece, eso no te quita como artista, alcontrario, te engrandece que sepas elegir quiénes son los que te acompañan al éxito”, posteó Cromo.

Toxic Crow le respondió: “Nunca se te han dejado de dar los méritos, donde quiera que vamos siempre y cuando se especifique de qué canciones nos pregunten porque la carrera de La Insuperable no se basa solo en esos cinco temas, ya que ella tiene una trayectoria musical de más de quince canciones pegadas”.

Además, le recordó que nunca ha dejado de pagar los royalties y honorarios de esas canciones compuestas por Cromo: “Me subo arriba”, “Mastica y traga”, “Cama vacía”, el verso-remix de “La vainita” y “De que hable el dinero”.

A esto se agregó el llanto público de La Insuperable, quien habló de le ha dolido el comunicado escrito por Cromo. “El que me conoce sabe que soy una mujer fuerte… Cromo sabe que para nosotros, para mí, él me está componiendo y trabajando ahora conmigo, pero él sabe que desde el momento en que lo conocí, que fue el mismo día que conocí a Toxico, él sabe como yo soy y lo que él era para mí, por eso de verdad sí me dolió mucho porque tú vives a una esquina de mi casa, tú tienes mi número, y si yo estaba guapa contigo o tu contigo solamente tenías que tirarme y ya”.

También le escribió: “Yo siempre seré la misma con o sin canciones… Viste a La Insuperable olvidántote de Indhira (su nombre real)".