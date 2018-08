Poder femenino es lo nuevo que trae Xiomara Fortuna en su reciente trabajo visual: "¡Ay! Caramba"

Manuel Betances

Santo Domingo

Este 2018 es el año que la reina de la fusión Xiomara Fortuna ha tomado para mostrar toda la fuerza que tiene, desde el lanzamiento de una primera producción, "Rosa y Azul", y ahora el lanzamiento de "¡Ay! Caramba", un segundo disco que pareciera un compilado de canciones que no pertenecían a ningún álbum hasta el momento, añadiendo temas inéditos.

"¡Ay! Caramba" es el sencillo a promocionar, el mismo acompañado de un material visual a cargo de Cristian Mojica, Lucas Marte, Yoel Morales y todo el equipo de Mentes Fritas, un trabajo lleno de poder femenino, una Xiomara matriarca de una especie de tribu, o comunidad compuesta por mujeres, mujeres felices, completas, que celebran ese poder, ese fuego, un empoderamiento notable y pleno.

Guitarras pesadas, fututo, saxofón, baile, mucha fuerza y caras conocidas es lo que trae "¡Ay! Caramba".

La Armada, sonidos autóctonos desde la diáspora, mezclados con punk y metal en su nuevo disco. Al final de cada año, medios como el nuestro se encargan de “enlistar” lo que consideramos bueno; para muchas personas eso es relativo, encasillar un producto como bueno o malo, en este caso música, es cuestion de gustos, personalmente considero que lo que es bueno es notable aunque no nos guste, o aunque no estemos acostumbrandos a esto o aquello.

La Armada es una banda de “Hardcore punk” dominicana formada en 2011 que se ha radicado en Estados Unidos, exactamente Chicago desde 2008, y han alcanzado un nivel de culto en la isla, no solo por el espacio que han ganado en la escena internacional, sino también por la calidad de su sonido, su estilo, y es que esta banda pone a cualquiera a cabecear.

Si no te gusta el género, te desafiamos a que escuches su más reciente producción “Anti-Colonial vol. 1” en donde la agrupación continúa su estilo rebelde, cortante como el machete que se ha convertido en símbolo de la misma, social, político, bilingüe, mostrando que la experiencia no se improvisa. Y en este disco, Javier Fernandez, Alberto Marte, Luis Martínez, Jonathan Salazar y Paul Rivera demuestran que se puede hacer punk, hardcore o metal junto a los ritmos nativos de la isla sin perder la esencia como es el caso delanned Obsolescence, canción intro y "Unquenchable", una de las canciones sello de este disco.

https://soundcloud.com/user6756155/sets/la-armada-anti-colonial-vol1

El rock no ha muerto en RD: 42-01 lo confirma con su nuevo EP "Overdue"

El rock ha muerto en la República Dominicana y otros se dejarán llevar por la ignorancia y se preguntarán ¿qué cuando estuvo vivo? Pero hoy en día es palpable, es notable como el dembow ha ganado espacios y dentro de nuestra escena las fusiones afro tropicales tomaron lo poco que quedaba, y no es malo, para nada.

Existen quienes nadan contra la corriente buscando alternativas a la alternativa, como es el caso de Kevin Castillo (vocales), Kelmer Messina (primera guitarra), Samuel Jiminián (segunda guitarra), Luis David Miranda (guitarra bajo) y Ricardo Fiallo (batería), miembros de la banda de rock 42-01. Influenciados por géneros musicales muy repartidos, como el hard rock, el rock progresivo, el trash metal, el rock alternativo y el post-hardcore, graban su primer EP luego de mostrar el sencillo “Parachutes (Say “No” to falling)" el año pasado.

42-01 trae "Overdue", una producción compuesta por cuatro canciones y un intro instrumental, en el qie podemos resaltar la voz de Kevin Castillo como pieza que pudiera marcar la diferencia del grupo. Es notable la juventud de los integrantes de la banda, factor que en el futuro pudiera traer sorpresas, si no caen en el mismo “loop” que ocurre con algunas nuevas propuestas juveniles, que tienden a desaparecer y no ser consistentes en su trabajo y no intentan crear propuestas interesantes y llamativas a la escena.

"Overdue" pudiera ser el inicio de muchas cosas [o el final de otras]. Si te gusta este tipo de propuesta, tienes que escuchar “After-Image”, “Viper Bites” y “What you Want & What I Dont”, canciones que componen el primer EP de 42-01.

https://open.spotify.com/album/5qQDKlUL9lEQeZq5fc3deT