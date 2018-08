Cardi B: "Creo que subestimé todo este asunto de ser madre"

Redacción Digital

Santo Domingo

La rapera de origen dominicano Cardi B subestimó la ardua labor de ser una madre y creyó que a las seis semanas de haber dado a luz a su bebé ya podría volver a los escenarios, sin embargo le será imposible.

En una publicación en su cuenta de Instagram (@iamcardib) comentó que aún no ha comenzado a entrenar ni tampoco ha hecho ejercicios debido a que su cuerpo aún no ha sanado. Además no puede siquiera mover las piernas y se siente físicamente agotada.

"También pensé que podría llevarla conmigo a la gira, pero creo que subestimé todo este asunto de ser madre. No solo no estoy preparada físicamente, no estoy preparada para dejar atrás a mi bebé ya que los doctores dijeron que no es saludable para ella estar trasladándose", expresó la intérprete de "I like it".

Asimismo, la artista quien canceló su gira junto al cantante Bruno Mars, pidió al público que respete la decisión más difícil de su vida, y que entiendan que tiene que velar por su salud y la de la recién nacida, Kulture Kiari Cephus.

A pesar de que en un video compartido este lunes dijo que no mostraría su figura hasta que su cuerpo vuelva a la normalidad, el fin de semana publicó una fotografía junto a su esposo y dos Lamborghini que ambos adquirieron. “Bendecidos y oficialmente dueños de lamborghinis”, escribió.

Kulture Kiari Cephus nació el pasado 10 de julio, fruto de la relación junto al rapero estadounidense Offset.