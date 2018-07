Música: “debe mejorar en calidad y contenido”

Emelyn Baldera

Santo Domingo

Cuando Ángel Fernández llegó a Nueva York tenía 9 años, su intención era prepararse como todo niño y así lo hizo, claro en la música. Entró en la famosa universidad de música Manhattan School of Music, donde hizo su bachillerato y maestría. Desde entonces no ha parado de tocar, pese a que ha trabajado para importantes artistas, nacionales e internacionales (actualmente es el director musical de Marc Anthony), recuerda que en la mayoría de los casos ellos, los músicos, no son conocidos, más bien hacen a otros famosos.

Fernández tiene una historia de luces que ha logrado desarrollar entre República Dominicana y Estados Unidos. “Tengo mucho que agradecer a los músicos dominicanos que estuvieron antes que yo y con los cuales tuve la dicha de tocar. Ellos fueron muy generosos conmigo cuando era un muchachito. Hablo de Manolín Gonzalez, Hector “Bomberito” Zarzuela, Juan Colón, Pablito Domínguez, Crispín Fernández, Ite Jerez, y otros. Ellos pasan por desapercibidos generalmente, pero sin su creatividad muchas ‘estrellas’ no existirían”, confesó a LISTÍN DIARIO, el músico dominicano oriundo de Santiago de los Caballeros y radicado en NY.

El músico que ha trabajado para Jennifer López (como por 7 años), David Byrne, Ray Barretto y muchos otros, reconoce el apoyo que le dio la comunidad puertorriqueña al merengue, quienes “abrieron las puertas en Nueva York a nuestra música, ya que ellos eran los dueños de los clubes de Nueva York junto a los cubanos, y tenían participación en la radio”.

Sugiere que los dominicanos debemos aspirar a que nuestra música (en especial el merengue) se desarrolle en cuanto a letras, orquestación y armonía. Considera que el ritmo sigue siendo fuerte.

EL MERENGUE EN NY

Experiencia. Recuerda que al merengue y a los dominicanos por muchos años “nos tenían como plato de segunda mesa. No digo eso como una queja, sino, como reconocimiento de lo normal: siempre al último inmigrante le han dado poco respeto”.

Le preocupa. Algo que le parece irónico es que en sus inicios, cuando los dominicanos eran una minoría, “los americanos nos veían como parte de esa minoría, el merengue surgió y conquistó. Ahora que el dominicano predomina en NY en términos de población y de matriculación en universidades y empresas fundadoras, el merengue está agonizando”.

Lo que piensa

Un estilo. Partiendo de su experiencia en la música y muy en especial como músico establecido en la ciudad de Nueva York, reconoce la importancia de grupos tradicionales de merengue de los años 80 y 90, entre ellos cita a Milly Quezada, quien junto a su esposo Rafael Vázquez y los demás integrantes de Los Vecinos establecieron un estilo que posteriormente ha sido copiado por muchos otros grupos, todavía al día de hoy.