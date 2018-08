Madre de hijo de Vakeró "lo saca de sus casillas"

Redacción de Entretenimiento

La madre de uno de los hijos de Vakeró sacó de sus casillas al exponente urbano, quien se quejó de la manipulación del caso por parte de la mujer conocida como Simona.

“Ya estoy cansado de tu drama queriendo pintarle al mundo que no quiero a mi hijo”, afirma el cantante urbano sobre la mujer con la que lleva varios años en conflicto.

“Todo este circo que lleva años matándome, lo tiene esta persona a la que he decidido no hacerle caso hasta este momento por El Niño, quien no tiene la culpa de nada de lo que está pasando, pero todo en la vida tiene un límite y yo sé que no es el momento pero ya estoy cansado de tu drama queriendo pintarle al mundo que no quiero a mi hijo, tú ni siquiera quieres que él lleve mi apellido y te llenas la boca de disparates”, se desahogó Vakeró en la red social Instagram.

Junto al mensaje Vakeró incluyó un audio en el que se escucha la voz de una mujer amenazándolo y diciendo que se estableció un acuerdo que Vakeró no cumple.

“Estoy aquí tratando de que las cosas se den cómo tienen que darse. Yo no duro mucho en hacer que otro hombre reconozca a tu hijo, le dé el apellido y lo mantenga”, se oye decir a la mujer no identificada.

El niño de Vakeró vive en Italia con su madre, quien en otras ocasiones ha ventilado el caso de manera pública.

A continuación el mensaje completo de Vakeró en Instagram.

Todo este circo que lleva años matándome, lo tiene esta persona a la que he decidido no hacerle caso hasta este momento por El Niño, quien no tiene la culpa de nada de lo que está pasando, pero todo en la vida tiene un límite y yo se que no es el momento pero ya estoy cansado de tu drama queriendo pintarle al mundo que no quiero a mi hijo, tu ni siquiera quieres que el lleve mi apellido y te llenas la boca de disparates, nunca te voy a desear un mal como me lo has deseado a mi y a mi familia porque si lo hago pondría a sufrir a mi hijo, el que tú me has negado por no aceptar tus condiciones, hoy día de los padres he hablado con todos menos con el porque siempre terminas insultándome delante de él.

Una cosa es lo que me escribes y provocas que te responda, porque sabes sacarme de mis casillas y otra muy diferente es lo que me dices por teléfono cuando te llamo. Que no hablas delante del niño? Hasta vídeos has hecho delante de él hablando de mi despectivamente donde el mismo se molesta y te dice que no lo hagas. Legalmente no has querido procesar por miedo a la prueba de ADN y a lo que pueda decidir un juez porque reponsable siempre he querido ser, pero no bajo tus condiciones y eso es lo que te molesta. Me deje meter el deo por ti cuando te pague vuelo a ti y a mi hijo y te di dinero para que estés aquí y un número por esos días para que no estés incomunicada y no respetaste que mi esposa estaba embarazada y estabas mortificandola y queriendo provocar situaciones yendo a donde yo estaba trabajando sabiendo que no eras invitada, como ahora no quiero hacerlo de nuevo, tu condición es que vaya allá a buscarlo, según tú no puede viajar solo cuando el mismo delante de mi te ha dicho que quiere verme y que si quiere. Entonces, esa es una de las tantas veces que me he doblado por mi hijo a tu antojo y las cosas empeoran porque lo único que ha pasado es que te crees con poder y quieres manipularme más... con esto se que baje a tu nivel, pero ya estoy harto! Si quieres seguimos con el jueguito porque me he asegurado de grabar cada cosa que me has dicho en cada llamada que te hago para a la hora de ir ante un juez sepan de dónde cojea la mesa. ABUSADORA. Discúlpenme mis seguidores, pero ya no aguanto más! A las doble moral que vienen hablar de que soy poco hombre, díganme que hago cuando mis hijos mayores la ven en esto y me preguntan que mal le hice a ella para que me dañe así... en estos días subí una imagen de pastillas de depresión y la razón a sido mi situación con Micky, eso es poco para lo que ella a dicho, hay amenazas y mucho más.