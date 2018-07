Santiago Matías: el promotor urbano que sueña ser el nuevo Freddy Beras Goico

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

El promotor urbano Santiago Matías manifestó que le gustaría tener el liderazgo que mantuvo durante décadas el fenecido productor Freddy Goico en los medios de comunicación de la República Dominicana.

“Yo soy una persona que me trazo metas en la vida y si mentalmente me propongo ser una persona que sirva al país como don Freddy Beras Goico; entiendo de que debo ser apoyado, sé que es un poco controversial yo decirlo…. Es algo complejo, pero me gustaría encaminarme a tener un liderazgo como don Freddy para servir al país, para guiar una generación que básicamente lo necesita”, expresó.

Hablando para "Las Exclusiva de José Peguero", el fundador de Alofokemusic.net sostuvo que aunque suene pretencioso y muchos lo condenen por sus palabras, es de su interés adquirir la influencia que asumió Don Freddy Beras durante décadas.

Al preguntarle sobre si ha sido cuestionado por usar el nombre de Freddy Beras en las redes sociales en el que se autodenomina como “el más influyente” después de su partida, “Alofoke” expresó que algunos ven su planteamiento como algo sarcástico o humor negro, pero que no es así.

“En esta etapa de mi vida y mi carrera creo que debo ir tomando un poco de seriedad, y soy una persona privilegiada de tener un público enorme, de estar en los medios masivos, creo que tengo que ir encaminando, el proyecto de Alofoke Music, aparte de ser cultural porque trabajamos con música, irnos a la parte educacional porque hay una generación que esta creciendo sin supervisión de los padres, sin una educación básica”, manifestó.

Sobre el proyecto radial de “Alofoke radio show” dijo que el mismo es como lo fue en sus tiempos “El gobierno de la mañana”, “No quisimos hacer un programa musical, sino un programa de debates, donde se tocara con profundidad los temas interesantes que tienen que ve en torno a la música, tuvimos la visión de grabar el contenido para colgarlo en internet para que quien está viajando o no está escuchando el programa de nueva a once que es todos los días, tenga la oportunidad de estar al día con el contenido que brindamos”.

¿Cuándo un artista urbano llenará el Estadio Olímpico? A juicio de Santiago Matías, esto será una realidad cuando un artista dominicano triunfe en el extranjero así como lo hicieron Juan Luis Guerra y Romeo Santos: “Eso sucederá cuando un dominicano tenga éxito fuera porque aquí somos muy lambones, Romeo lo va a llenar cada rato porque Romeo no vive en este país, Juan Luis Guerra vive en otro mundo”

El reto del Alfa en el Palacio de los Deportes

Consciente del impacto que tendría el fracaso de uno de los exponentes urbanos mejores posicionados en la actualidad, Santiago desea que al Alfa le vaya bien en su compromiso pautado para el 2 de septiembre.

“Tengo toda la fe, estoy trabajando sin cobrar un peso, porque creo que el éxito del Alfa ese día es el éxito de todo el género urbano, el fracaso del Alfa es el fracaso de todos porque entonces porque si el artista más popular no puede hacer esa hazaña, qué le queda al que viene, es un mensaje muy malo para el género si eso ahí no se llena”, sentenció.