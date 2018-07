Diego Torres: Feliz por versión de revolución salsera

Pachico Tejada

Santo Domingo

Saber que una agrupación de salsa dominicana ha hecho una versión de su canción “La última luna”, a Diego Torres le ha gustado mucho. “Me encantaría escucharla”, dijo el artista argentino, quien preguntó si la adaptación, que fue hecha por Revolución Salsera hace ya algún tiempo, era fácil de conseguir en dispositivos digitales para poder escucharla.

En conversación telefónica con Listín Diario, Torres se alegró de que la salsa haya vuelto a ponerse popular, ya que aseguró que le encanta, y comentó que al igual que hizo la agrupación local, otra banda salsera hizo una versión en ese ritmo de su tema “Color esperanza”.

Reconocido con un Casandra internacional en 2007, el autor e intérprete nacido en Buenos Aires, Argentina, hace 47 años, externó su deseo de regresar a República Dominicana, de cuyos seguidores expresó que recibe mensajes de cariño a través de las redes.

Pero no solo tiene aquí seguidores, sino que también cuenta entre sus amigos a Juan Luis Guerra, Vicente García y Pavel Núñez, así como todo el equipo de trabajo del líder de 4-40. “Gente muy linda, disfruté mucho, mucho tu país las veces que he ido, no solamente en mis conciertos, sino cuando Juan Luis me invitó a cantar con el ahí en el Estadio Olímpico, y conocer su gente, sus amigos; tengo hermosos recuerdos vividos ahí”, destacó el intérprete de “Tratar de estar mejor”.

Torres, quien presentó hace unas semanas su nuevo sencillo, “Un poquito”, en el que hace dúo con el colombiano Carlos Vives, como parte de un álbum que viene preparando, espera poder venir al país para presentarlos en vivo. “Está pendiente que volveremos con toda esta música nueva que empieza con esta canción”, comentó.

El tema y el video del mismo, le ha dado la oportunidad de compartir con Vives, con quien aseguró tener una bonita amistad, y con el que además destacó compartir el mismo sentido del humor. “La pasamos bien, reímos mucho haciendo el video”, reveló, y que la idea era hacer un audiovisual simpático, en tono de comedia, que se llevara bien con la canción”.

Con Vives comparte además el oficio de la actuación y el hecho de que en buena parte de sus respectivas discografías la alegría y lo positivo está presente. “Tenemos muchas cosas en común, como personas y también que se traslada a nuestra música, a nuestra energía, las letras, el ritmo, por eso estaba pendiente hacer algo con Carlos”, dice.

“Un poquito” tiene una parte rapeada, algo que está muy de moda en la música latina, pero que en el caso de Torres no es nuevo ya que en temas anteriores a la pegada del reguetón, ya había tenido estos elementos. “Lo he hecho desde el principio con canciones como ´Tratar de estar mejor´, ´Deja de pedir perdón ´, ´Déjame estar´, y ahora en esta canción le cuadraba perfecto”, concluye el artista.

Personal

Diego Antonio Caccia Torres es cantautor y músico argentino. Es también actor de trabajos como “Los otros y nosotros”, “La banda del Golden Rocket” y su protagónico en “Los vecinos en guerra”.

NUEVO TEMA CON CARLOS VIVES

Diego Torres presentó junto al colombiano Carlos Vives su nuevo sencillo y video, “Un poquito”.

Con su incuestionable talento, Torres con canciones de amor y temas sociales busca hacer reflexionar, y sus melodías también transmiten alegría como este nuevo tema, una fusión pop-tropical que rinde homenaje al romanticismo y al coqueteo. El video musical fue rodado en Buenos Aires, Argentina, por el director Rubén Martín y relata el debate amigable entre los dos intérpretes, quienes compiten por cautivar la atención de la chica responsable de entrevistarlos para la audición musical, interpretada por la actriz argentina Natalie Pérez.