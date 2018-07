Pavel Núñez: ‘‘aprendí a cambiar pañales, mientras me cambiaban la vida’’

Venez Gafer

Santo Domingo

Pavel es dueño de un estilo tan auténtico, que lo hace apetecible al gusto de diferentes generaciones. Sus románticas letras enganchan, pero su personalidad tan sutil y poética, enamora. Esto le ha atribuido reconocimientos internacionales como el Emmy, por su espectáculo “Big Gand Núñez”, y qué mencionar de los múltiples premios Soberanos, de los cuales ha sido ganador.

OH!MAGAZINE: CONOCEMOS EL PAVEL MÚSICO, PERO HÁBLANOS DEL PAVEL PADRE ¿QUÉ TIPO DE PADRE TE CONSIDERAS? PAVEL: Esa es una pregunta que deben contestar mis hijos, yo entiendo que no hay tipos de padres, están los padres y los que no son padres, aún teniendo hijos.

OH!MAGAZINE: ¿QUÉ CHISPA LE DIO LA PATERNIDAD A TU CARRERA? PAVEL: Le dio temple y responsabilidad de cumplir los compromisos, primero para ser ejemplo y luego para tener una fuente constante de dónde poder mantenerlos.

OH!MAGAZINE: DESPUÉS DE TU DIVORCIO, DECÍAS QUE APRENDISTE A RECONSTRUIR TU CORAZÓN Y DE ALLÍ NACIÓ EL SENCILLO ‘‘AGONIZANDO’’, PERO ¿CÓMO HAN RECIBIDO TUS HIJOS ESA SEPARACIÓN? PAVEL: Pues entiendo que bien, todo lo que bien se maneja, buenos frutos deja, las devociones de los adultos repercute en los niños en la medida en que estos mal manejan el destino de la información brindada a ellos.

OH!MAGAZINE: EN ESA MISMA OCASIÓN DECÍAS QUE ‘‘CUANDO ERES PADRE NO ERES ARTISTA’’, ¿CÓMO TRADUCES ESO? PAVEL: Nunca debes manejarte con tus hijos como el cantante, el cantante no es padre y viceversa.

OH!MAGAZINE: TU HIJA AVRIL LUCÍA CON 7 AÑOS YA ESTÁ INVOLUCRADA COMO ACTRIZ EN TUS VIDEOS Y ARIEL DAVID, CON 15 AÑOS YA ES UN MÚSICO JOVEN QUE ESTÁ EMERGIENDO CON GRAN TALENTO: ¿TE SOSPECHABAS QUE ELLOS SEGUIRÍAN TUS PASOS? PAVEL: Con fluidez y naturaleza todo fue ocurriendo, yo doy gracias a Dios por el talento que portan mis cachorros.

OH!MAGAZINE: ¿CUÁL DE LOS DOS SE PARECE MÁS A TI? PAVEL: En personalidad ambos tienen mucho de mí, pero Ariel como varón se parece más en la forma de afrontar cada cosa.

OH!MAGAZINE: ¿EN QUÉ PIENSAS CUANDO ESTÁS EN EL ESCENARIO? PAVEL: En lo bien que puedo pasarla con el público y me concentro en ello.

OH!MAGAZINE: ¿ALGUNA CANCIÓN COMPUESTA PARA TUS HIJOS O A TU PAPÁ? PAVEL: ¡Sí, varias! los dos tienen canciones en mi discografía, a mi papá aún no le he escrito alguna canción, pero sí muchas dedicatorias y pensamientos.

OH!MAGAZINE: EN TU INSTAGRAM, REFLEJAS UNA EMPATÍA MUY ORGÁNICA CON TUS HIJOS. ¿CUÁLES SON TUS CONSEJOS PARA ELLOS, CON RESPECTO AL USO DE LAS REDES SOCIALES? PAVEL: Pues mencionaste una palabra hermosa en la pregunta “Orgánica” todo lo orgánico es digerible y lo digerible no amerita cuidados extremos, ni mucha explicación.

OH!MAGAZINE: MUCHOS QUIZÁS NO SABEN QUE TU HIJO ESTÁ SIGUIENDO TUS PASOS... CUANDO ARIEL TE DIJO POR PRIMERA VEZ QUE QUERÍA SER CANTANTE: ¿CUÁL FUE TU REACCIÓN? PAVEL: Se me enfrió el corazón, pero el orgullo fue tal, que no dudé en decirle ¡te apoyo!

OH!MAGAZINE: HACE UNOS DÍAS COMPARTISTE ESCENARIO CON TU HIJO, EN UNA PRESENTACIÓN EN EL DOWNTOWN CENTER. ¿QUÉ SENTISTE ESE DÍA? PAVEL: La satisfacción de llevar a mi gordo de la mano, mirarlo a sus ojos que son dos soles y decirle: “invade con tu luz a través de la canción, las almas que se dejen conquistar con tu emoción”.

OH!MAGAZINE: ¡SÉ SINCERO! ¿EN ALGÚN MOMENTO LE AYUDASTE A ARIEL A COMPONER SU PRIMERA CANCIÓN ‘‘ERES TÚ’’? ¿QUÉ SIENTES EN TU CORAZÓN CUANDO LO ESCUCHAS? PAVEL: De alguna forma lo ayudé, porque él creció viéndome hacer canciones, pero ¿que si puse algo en la composición de esa canción?, la respuesta es no, y mi corazón se llena de solo escuchar su voz navegando en esas letras.

OH!MAGAZINE: ¿QUÉ MÚSICA PREFIEREN TUS HIJOS? PAVEL: Pues, oyen mucha música esos dos, y no me he detenido a preguntarles su predilección, prefiero que sigan así, consumiendo con buen gusto y sin enumerar, eso los hace más amplios.

OH!MAGAZINE: ¿LE AYUDAS A TU HIJO A MANEJAR SU PROPIA CUENTA, ES DECIR @ARIELMUSIC? PAVEL: Le doy mi opinión, y claro, lo ayudo en una que otra idea, pero Ariel tiene 15 años y cumplirá 40 años un 10 de agosto, no sé si me doy a entender...

OH!MAGAZINE: ¿CÓMO QUIERES VERLOS EN UNOS CUANTOS AÑOS? Y ¿CÓMO QUIERES VERTE A TI MISMO? PAVEL: Yo a ellos quiero verlos felices, realizados, es común que un padre quiera eso para sus hijos. A mí me quiero ver en la justa dimensión que soñé, en la grandeza de que la canción venció y de que el mensaje llegó y, por eso, podré disfrutar de unos hijos también exitosos.

OH!MAGAZINE: EN TODOS TUS AÑOS DE CARRERA, ¿QUÉ HAS APRENDIDO A VALORAR? Y EN TUS AÑOS DE PATERNIDAD…¿QUÉ NO CAMBIARÍAS POR NADA? PAVEL: En mis años de carrera he aprendido a asumir a los hermanos de vida, al equipo que Dios puso en mi camino para no lograr solo, lo que solo se logra en manada. En mis años de paternidad aprendí a cambiar pañales mientras me cambiaban la vida y no lo cambiaría por nada, nada. Todo ha sido válido y necesario, para qué cambiarlo.

OH!MAGAZINE: ¿A QUÉ ARTISTA ADMIRAS Y POR QUÉ?… PAVEL: Admiro a muchos y no quisiera enumerar, pues más que a los artistas, admiro su arte que a veces no tiene que ver con el personaje que porta el talento. El porqué es porque soy de ahí, del sentir, de expresar con melodías dolores y alegrías, y eso va más allá de cualquier ser humano.

OH!MAGAZINE: HACE DOS AÑOS TE HICIMOS ESTA PREGUNTA Y TE LA VOLVEMOS HACER DE NUEVO: ¿QUÉ ES LO QUE MÁS DISFRUTAS DE TUS HIJOS, HOY POR HOY? La capacidad que tienen ellos de hacerme ver la esperanza en sus ojos, no importa el día por el que esté pasando.

OH!MAGAZINE: YA PARA FINALIZAR, NOS TOCA HABLAR DE TU MÚSICA. EN LOS ÚLTIMOS DÍAS HAS ESTADO TRABAJANDO PARA INTERNACIONALIZAR TU MÚSICA, TAMBIÉN ESTÁS PRODUCIENDO PARA OTROS. ¡HÁBLANOS DE ELLO! PABEL: Pues, el traje de productor me queda bien y el de nómada también, ando viajando mucho, conquistando oídos, abriendo corazones y entrando en almas, y eso me tiene ilusionado.

OH!MAGAZINE: Y ¿QUÉ HAY CON EL NUEVO ÁLBUM, DEL QUE TU ÚLTIMO SENCILLO ‘‘AGONIZANDO’’, FORMA PARTE? PAVEL: Son dos discos para ser exacto, Sentimientos, boleros y amores cantados, que es un disco de colección y Oratoria y otras, mi disco inédito a lanzarse a final de año, del cual ya se conoce la canción Agonizando.