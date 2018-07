Raulín el guapo de Santa María

Ramón Almánzar

Santo Domingo

Santa María, un distrito municipal de no fácil localización en la provincia Montecristi, tiene en su cabeza gestora a un bachatero de ganada popularidad por su forma de interpretar ese ritmo y por la cosecha de canciones conocidas desde que cantó la primera, “Dame tu querer”, hace ya 25 años.

“Recuerdo que tenía tantos deseos de cantar que canté ese (“Dame tu querer”) y me pidieron otro y a la mitad ya estaba totalmente ronco y muy nervioso. Ahí empezó todo y gracias a Dios he podido hacer una carrera muy bonita”, contó en días pasados durante un encuentro de prensa en Hard Rock Live.

Como dijo, en la música le ha ido bien al coronarse entre los principales bachateros dominicanos de todos los tiempos. Sin embargo, en la política, la experiencia es diferente.

“La política me gusta porque puedo ayudar a mi gente, lo que hago me hace sentir bien, pero desde que empecé a ser político he visto los bombazos que me tiranÖ yo me he ido preparando mentalmente y creo que logro aguantar todas las cosas que dicen de un político”, manifestó.

Luego agregó: “En realidad, si la gente supiera lo que hago, de corazón, por mi pueblo, no hablara nada de mí, nada negativo, pero la política es así, desde que tú llegas a un cargo político, lo primero que te dicen es ladrón y ladrón profesional”.

Tras ser abordado sobre el tema, aprovechó para darle unos “consejitos” al merenguero Héctor Acosta (El Torito), quien anunció su precandidatura para la senaduría por la provincia Monseñor Nouel (Bonao), por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), en las elecciones del año 2020.

“El Cacique del Amargue”, su mote artístico, comentó que “El Torito” puede hacer un buen trabajo y llevar, a la vez, su carrera política sin descuidar la música.

Su consejo

“Lo único que le pido es que si llega a ser senador, que lo haga bien. En mi caso, yo lo hice por ayudar a mi pueblo, no porque necesite del cargo. Soy un síndico de un distrito municipal que gana 36 mil pesos y lo dono porque fui quien trabajó ese proyecto para que se lograra que mi comunidad llegara a ser distrito municipal, porque faltaban muchas cosas y ahora, gracias a Dios, las hemos logrado ”, expuso el amor eterno de “Nereyda”.

Raulín aprovechó para aclarar que es el dueño de una finca reclamada por personas, a los que catalogó de invasores de terreno y que tienen a los hacendados en desasosiego.

“Yo con eso no voy, si hay que pelear, yo peleo, y yo no se lo voy a dejar así a nadie”, afirmó.

EL 3 DE AGOSTO A HARD ROCK

SHOW. El próximo viernes 3 de agosto Raulín llegará con su gira “Bachata & Sentimiento” a Hard Rock Live Santo Domingo, la que adelantó llevará por todo el país de la mano de la empresa EH Eventos de Evelio Herrera

“Es una etapa nueva estar en Hard Rock Café. Este año tengo el sueño de hacer unos tres conciertos. Quisiera que el apoyo fuera masivo y que la gente venga a disfrutar. Haremos un repertorio bien organizado”, adelantó.

Recientemente Raulín lanzó su álbum “Hablamos en la cama”, el cual tiene 11 temas y cuenta con Amaury Sánchez en la orquestación de cuerdas y arreglos en seis de los temas, acompañado de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo.