Cheddy García: "Dejen de amenazarme porque tampoco tengo miedo"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

La humorista Cheddy García se defendió de los ataques y amenazas de varias mujeres de Sosúa, donde protestaron por el cierre de centros nocturnos en los que trabajaban.

"Dejen de estar cogiéndome en su boca y amenazándome porque tampoco tengo miedo", expresó la comediante en su mensaje en Instagram.

La “Mamá del Humor” sostuvo que simplemente hizo "una denuncia humana” para alertar sobre las menores de edad que ejercen la prostitución” en el municipio puertoplateño.

“Tampoco quiero quitarle comida a nadie porque soy una mujer que viene de abajo. Ni quiero rescatar mujeres prostitutas porque yo no rescato mujeres viejas que se dedican a eso porque les da la gana”, afirma.

Explicó, además, que está defiendo a la niñez dominicana de “esos abusadores cochinos” que llegan al país a buscar “carajitas”.

Sobre el hecho de que la Procuraduría General de la República que cerró varios establecimientos en Sosúa por alegada prostitución de menores de edad, Cheddy dijo que no tiene la culpa de esa acción judicial.

“Si esas muchachitas no estaban en ese lugar que cerraron. No sé por qué lo cerraron, qué encontraron ahí, por qué allanaron y metieron gente presa. Yo no lo sé porque yo no estaba ahí”, expresó.

Luego agregó: “Ustedes deberían estar en Sosúa en una zona rosa, exclusivamente para ustedes, para que nadie abuse de ustedes”.