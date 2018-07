San Cristóbal hace que La Insuperable "se derrumbe" en lágrimas

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

La exponente urbana La Insuperable andaba con la sensibilidad a flor de piel la noche del jueves en San Cristóbal, donde al ver las muestras de cariño del público no pudo contener las lágrimas.

Ella mismo lo confesó: "Todo el que me conoce sabe que soy una mujer fuerte... Pero llega un momento que tengo que dejar salir esas emociones que llevo por dentro de todo el amor que recibo de miles de ustedes... Hoy mi gente de San Cristóbal casi hacen que me derrumbe en lágrimas, pero de alegría y bendiciones..... No fui yoooo es el de arriba que me regaló esta luz".

La cantante agradeció de esa manera "a toda mi gente de San Cristóbal por hacerme vivir una noche tan bonita con todos ustedes ..... Me llevaron hasta una corona" (como la reina del movimiento urbano)..

La Insuperable atribuye su pegada a Dios: "Sólo el de arriba sabe las Maravillas que nos tiene guardadas... San Cristóbal uff, no tengo palabras".

Indhira Ircania Luna, su verdadero nombre, registra una creciente popularidad que ha ganado con su música e imagen. Su carrera musical cuenta con un cancionero “in crescendo”, con temas que pudieran permanecer más allá del momento y con los que ha podido conquistar la presea de la artista urbana femenina líder del género urbano.

Más allá de su música, La Insuperable es una madre ejemplar de tres bellas hijas: Escania, Anileiry y Smaily Michelle, de las cuales se siente orgullosa.

“Me subo arriba”, “Que me den banda”, “Mastica y traga”, “La que ta buena soy yo”, “Dime linda, te llenaste de odio” y “Nota jamaiquina” son algunos de sus hits más sonados que lograron ser los #1 de la radio.