Residente: “No estoy en ninguna lista de los mejores raperos pero los que están quieren colaborar conmigo”

El rapero puertorriqueño Residente dijo que a pesar de no estar dentro de ninguna lista de mejores raperos todos los que sí están quieren colaborar con él.

“No estoy en ninguna lista de los mejores raperos pero los que están en las listas quieren colaborar conmigo”, publicó en su cuenta de Twitter (@Residente).

También el intérprete de “Guerra” preguntó este jueves, en la misma plataforma, cuáles eran los raperos más conocidos de la actualidad para hacer colaboración con ellos.

"Estoy buscando raperos para una colaboración. ¿Cuáles son los mejores 5 raperos jóvenes de habla hispana ahora mismo? ????", tuiteó el intérprete boricua.

René Pérez Joglar, nombre de pila del compositor, anunció que se presentará en República Dominicana el 10 noviembre del presente año y prometió un concierto "anormal".

Hace unos días, y con un video en su cuenta personal de Instagram, dio a conocer la noticia, en el que le pide a los dominicanos prepararse para un concierto "anormal".

“República Dominicana esto se va acabar de joder, me acaban de anunciar que este martes comenzarán las ventas de boletas del concierto en noviembre”, posteó en la popular red social en aquella ocasión. Solo quedará esperar noviembre.

No estoy en ninguna lista de los mejores raperos pero los que están en las listas quieren colaborar conmigo. ?? I’m not in any list of the top ten best rappers but all of the rappers of the list want to collaborate with me on a record. photo by @worldjunkies

@ Berlín pic.twitter.com/6OiFh9CzZB