Sharlene: Busco transmitir un mensaje de empoderamiento para la mujer

María Hiraldo

Santo Domingo

La actriz y cantante dominicana Sharlene Taulé explica que en las letras de sus canciones desea transmitir un mensaje de empoderamiento de la mujer, que en ocasiones es fuertemente atacada y cosificada, en algunos contenidos de canciones interpretadas por varones.

A propósito de esto, se encuentra promocionando su más reciente tema, titulado “Yo pago lo mío”, en el cual plantea la perspectiva de aquella mujer autosuficiente, que lucha por sus sueños y puede valerse por sí misma, logrando todo aquello que se proponga, sin necesidad de depender de un hombre.

“Yo pago lo mío es una canción que nace precisamente de escuchar tantos temas que hablan de la mujer “prepago”, de la que es sustentada por su pareja y todo lo que desea conseguir es a través de él”, indicó la intérprete en visita a Listín Diario.

Agregó que no es una posición de crítica o de estar en contra, sino que deseaba plasmar, a través de la canción, la postura de la mujer trabajadora, que tiene metas y sueños y no cuenta más que con ella misma para conseguir lo que quiere. “También de esas que no se deslumbran con cosas materiales para ser conquistadas”, puntualizó.

Sobre los contenidos de las letras que siempre se han visto envueltas en críticas por la alta dosis de doble sentido, ella dijo que cada quien expresa lo que le identifica. Añadiendo que hay música para todo tipo de público y consumidor. “Está en cada quien consumir y apoyar lo que entiende”, comentó.

“La música la atacan mucho porque se ha ido a lo sexual, pero la sexualidad es parte de la vida y no digo que no se hable de eso, pero sí que tengamos tacto al hacerlo”, dijo.

TRAYECTORIA

En 2014 lanzó su primer sencillo “Mal de amor” junto a los hermanos Servando y Florentino, el cual tiene más de 10 millones de views en su canal de YouTube. Con el tema conquistó la primera posición de la Cartelera Tropical de Billboard y el Record Report Venezuela. En 2015 lanzó otro sencillo: “Aquí nadie toca”, en el cual realizó un featuring con el cantante urbano también dominicano “Mozart la Para”. Más adelante se unió nuevamente a Mozart junto a Nacho grabando y filmando el videoclip del tema “Toy enamorao”.