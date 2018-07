Danny Daniel: “República Dominica es el país que más me ha apoyado”

María Hiraldo

Santo Domingo

República Dominicana ha sido el país en el que el artista español Danny Daniel ha logrado pegar más éxitos que en ningún otro, fue lo expresado por el cantante al hacer referencia a su relación con el mismo a propósito de su próxima presentación para los padres por su día en “Quisqueya la bella”.

El compositor compartió que además de encontrarse en el país para ofrecer este concierto, desea permanecer por lo menos un mes para trabajar unas composiciones inéditas, que quiere grabar con músicos dominicanos, los cuales considera muy talentosos.

Durante un conservatorio con representantes de los medios de comunicación, Daniel habló de su larga trayectoria en la industria musical en donde compartió anécdotas e importantes momentos que han marcado su carrera artística.

El cantautor expresó su parecer con respecto a la balada. Al preguntársele si entiende que esta ha sido desplazada por los nuevos ritmos que han surgido. Indicando este que “las canciones románticas nunca pasaran de moda, porque el amor y el romance siempre serán partes de la vida de las personas”.

Su primer éxito como cantante y compositor fue "El vals de las mariposas", canción que con el paso del tiempo se convirtió en un clásico en todos los países de habla española.

Al referirse al tema que considera como un himno, de manera cómica compartió que varios años atrás cuando escribió la canción y fue a mostrársela a algunos productores de estudios de grabación, la rechazaron.

“Como iba a imaginar yo que (El vals de las mariposas) que fue declinado por varios profesionales de la música, se convertiría en la canción más trascendental de mi carrera, sostuvo Danny Daniel.

Danny no solamente canta baladas con un estilo y timbre de voz muy personal, sino que, de los 17 álbumes que ha grabado en todos estos años, solamente en los dos últimos las canciones no han sido compuestas por él. El resto recogen composiciones suyas.

Pueden destacarse como sus éxitos más importantes: "El vals de las mariposas", "16 años", "Por el amor de una mujer", "This World Today is a Mess" (interpretada por Donna Hightower, gran éxito en Europa, Argentina, Chile ,"Viento del otoño", "Madre, cuando quieras voy a verte", "Niña no te pintes tanto", "Sé que me engañaste un día", "Crees que canto por ti", "Isabel", "Vals para Donna", "Decir te quiero", "Tu amor fue diferente", "A medianoche", "De ti mujer yo siempre me he quejado”, entre otras.

El show en el que interpretará sus melodías más conocidas, tendrá lugar en el hotel Barceló este próximo 28 de julio en el cual la baladista dominicana Johanna Almánzar ofrecerá una participación especial.