Nelson Javier desmiente le hayan amputado pierna

Santo Domingo

Nelson Javier “El Cocodrilo” desmintió este miércoles que le hayan amputado una pierna, luego que en las redes sociales se divulgara la información sobre su estado de salud.

El veterano comunicador de Santiago compartió un video en su cuenta de Instagram "Nelsonjaviertv" aclarando la situación: “Quiero desmentir categóricamente que a nosotros no nos han cortado pierna. Estamos recluido en un centro de salud, es cierto, pero no nos han cortado pierna”.

Agregó que no enfrenta ese grave problema, pero que sí pueden existir otras complicaciones que pudieran tener algún parentesco.

"El Cocodrilo" dijo que las personas que deseen saber de su salud lo pueden hacer a través de su hijo Pedro, su esposa Lulyn Bierd o su amigo y hermano Haime Thomas con quien labora en el mismo canal.

“Vamos a recuperarnos, nos estamos recuperando y solamente necesitamos de las oraciones y del cariño de ustedes, pero para la tranquilidad de mucha gente, de muchos familiares que tengo fuera de Santiago y mucha gente internacionalmente que ya está preocupada por nosotros, a nosotros no nos han cortado ninguna pierna”, refirió.

Pidió a la población que ore por su salud y que sigan apostando que todo saldrá bien y a que se recuperará la antes posible.

Hoy este diario publicó una entrevista con el comunicador en donde dio a conocer su verdadero estado de salud y la fe que tiene en Dios para superar la situación, producto de la diabetes que padece. Nelson lleva seis días recluido en una clínica de la ciudad de Santiago.

“Vivo una espiritualidad muy personal con Dios. Él me da la gracia y me olvido cuando estoy frente a las cámaras de mi condición. En estos últimos días que he sufrido mucha fiebre y dolor Dios me ha dado la paz y poder de estar tranquilo”, dijo al Listín Diario.