TuSerieFavorita: San Junipero usa la tecnología en favor del amor

Francis de la Cruz

Santo Domingo

¿Te imaginas poder regresar 20 o 30 años en el tiempo? o simplemente hacer todo eso que siempre deseaste. Pues con esa premisa, y gracias a una máquina de tecnología avanzada, Yorkie (Mackenzie Davis) y Kelly (Gugu Mbatha-Raw) de la serie estadounidense “Black Mirror”, cumplieron los sueños que para 1987 no eran posibles.

La historia gira entorno a Yorkie, la tipica chica timida, de pelo rubio, vestimenta modesta, y unas gafas que casi le cubren la cara. Contando con unos 20 y tantos años, dejó a un lado sus aspiraciones y hasta preferencias sexuales, por encontrarse en una época donde las restricciones eran el plato del día, sobre todo morales.

Luego está Kelly, una chica afroamericana muy atractiva, de pelo rizo negro, que no escatimaba en usar ropa corta y ceñida. Representa un alma libre, y no solo porque baila y escucha la música que quiere, sino porque se atrevió en unos tiempos donde existía mucha censura, a buscar el amor en la persona, y no en el sexo.

En la serie utilizar la máquina para viajar al pasado, solo es un beneficio disfrutado por ancianos, aquellos que ya se encuentran en un asilo y en su mayoría tienen muchas discapacidades. Además, de que cada aventura es limitada a un día de la semana, para proteger las capacidades cognitivas del usuario, y no hacerlos vivir solo en un sueño.

Otra de las novedades era morir y a opción del cliente poder transportar su mente al año, sitio, y personas que deseara estuvieran en su sueño eterno. Por eso, cuando Yorkie se encontró en la misma ciudad, lugar y hora con Kelly, logró realizar aquellos deseos que siempre tuvo, y encontrar en ella el amor que siempre buscó.

Las localidades y efectos visuales utilizados en este telefilme dirigido por Owen Harris y producido por Netflix, son alguno de los elementos destacables. Además de lo convincente que resulta ser el guión pese mostrar una realidad totalmente distópica.

Durante una hora, este cuarto capítulo de la tercera temporada es una bocanada de aire fresco para los seguidores de esta serie de drama y ciencia ficción, definiendo esta historia a través de un mundo de fantasía, lleno de romance y lucha por encontrar la felicidad.