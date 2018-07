Demi Lovato: la gran estrella empantanada

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

Demi Lovato, que desde hace una década se catapultó como estrella de Disney y un ídolo musical de las nuevas generaciones, anda empantanada en sus debilidades humanas. Y ayer registró un nuevo episodio: la cantante fue trasladada a un hospital de Los Ángeles luego de sufrir lo que parece ser una sobredosis de heroína, reportaron sitios web dedicados a noticias sobre celebridades.

La fuente que ofreció la información al medio TMZ indicó que Demi fue transportada desde su casa en Hollywood Hills justo antes del mediodía de este martes y que actualmente está siendo tratada. No obstante, se desconoce su condición.

Demi Lovato, de 25 años, ha luchado contra el abuso de sustancias durante años. Se habla de que sus adicciones viciosas iban en paralelo con su carrera artística durante la adolescencia.

“La primera vez que fumé marihuana fue porque ellas (Miley Cyrus y Demi Lovato) me invitaron. En un principio no estaba seguro, pero ellas me convencieron”, afirmó el cantante Joe Jonas.

Hace un tiempo Demi recibió el alta de un centro de tratamiento. Había estado seis años sobria de alcohol, cocaína y oxycontin.

Desde 2010 la artista viene registrando problemas emocionales y psicológicos. También estuvo internada en el 2013 para ser atendida por desórdenes alimenticios. Sus escándalos incluyen aspectos sexuales. A sus 18 años, a los pocos días de haber salido de una clínica de rehabilitación, comenzaron a circular en las redes sociales imágenes en las que se la veía rodeada de amigas y en poses provocativas. Además circularon fotos de ella desnuda.

En diversas ocasiones, la artista ha reconocido haber librado batallas con las adicciones, aunque no fue hasta un documental publicado en 2017 cuando habló abiertamente sobre su pasado problemático con las drogas, el alcohol y la bulimia.

En el documental, Lovato achacó su problema con el alcohol con la adicción de su padre. “Mi padre fue un adicto y un alcohólico y supongo que quise saber lo que encontró en las drogas y el alcohol”.

(+)

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES

Demi Lovato proviene de un hogar disfusional. En junio del 2013 murió su padre Patrick Lovato, víctima del cáncer, con quien no tenía contacto desde el 2007. Su padre se divorció de su madre Dianna de la Garza en 1994.

El mes pasado lanzó una canción titulada “Sober”.

El pasado domingo se presentó en la Feria del Medio Estado de California en Paso Robles con Iggy Azalea.

Estaba programada para salir de nuevo al escenario esta semana para un próximo espectáculo en Atlantic City, indicó TMZ.