Bad Bunny denuncia que un salón de belleza no quiso hacerle las uñas por ser hombre

Bad Bunny está protagonizando -desde el pasado 13 de julio y hasta el 5 de agosto en el Arenal Sound, con escapada fugaz al Tomorrowland de mano de Alesso- una de las giras del verano por España con gran éxito de público. Pero con motivo de su concierto este lunes en Gijón ha protagonizado un 'incidente' extramusical en la cercana ciudad de Oviedo.

Lo cuenta él mismo en Twitter en un mensaje retuiteado más de 5.000 veces y con 20.000 likes: "Nada, solo les quería contar que ando muy contento por España disfrutando de mi gira y que fui a ese apestoso lugar a hacerme las uñas (manicura + pintarlas) y me dijeron que no porque soy un hombre, jajaja. no sé qué pensar".

Tras esta exposición de los hechos, el artista puertorriqueño, en la cima de su popularidad gracias a singles exitosos como su colaboración con J Balvin y Cardi B, aún lanza su opinión: "Me parece muy muy lamentable, jaja. ¿En qué año estamos? ¿En el puto 1960? ¿Cómo se llama a eso? Díganme ustedes". El establecimiento por ahora no ha dado su versión de los hechos.

Además, en respuesta a un tuitero que le recrimina que quiera hundir al negocio por no atenderle, Bad Bunny ha replicado: "¿En qué parte dice que el salón es solo para mujeres? ¡En ningún lado lo dice! Si al menos lo dijera yo ni preguntaba. Mis uñas están compuestas de lo mismo que las de una mujer. Que actualicen su negocio o que lo cierren. Si no, que viajen pal 1958 y lo monten allá".

Tras su paso por Asturias, la gira de Bad Bunny visitará Santiago de Compostela (24 de julio, Multiusos Fontes do Sar), Palma de Mallorca (25 de julio, Plaza de Toros), Las Palmas (26 de julio, Gran Canaria Arena) y Tenerife (27 de julio, Amarilla Golf, Canarias Baila Festival).