Lissette y Sophy tienen raíces en el país

Pachico Tejada

Santo Domingo

Las cantantes Sophy y Lissette Álvarez tienen historias que se enlazan con República Dominicana. Puertorriqueña, la primera, y cubana, la segunda, se reunirán en este país, una isla en el medio de sus respectivos lugares de origen y que las vio iniciar su andar en la música profesional.

Las dos se subieron a un escenario local con apenas 17 o 18, según explicaron a Listín Diario. “La primera vez que me presenté en un night club fue ahí en Santo Domingo, en El Embajador; fue una experiencia tremenda”, explica Álvarez, porque en sus inicios cantaba rock and roll, y eso de clubes nocturnos era algo nuevo para ella, un detalle que recuerda como una escuela. En ese viaje conoció, además, algunas provincias del país.

Sophy, quien vino en los primeros chispasos de su trayecto de la mano del legendario Tito Puente, productor de sus primeros discos, también tuvo en nuestro país a uno de los primeros escenarios en los que demostrar su talento.

“La primera vez que fuí ahí fue como estar en mi casa”, asegura la intérprete de temas como “Locuras tengo de ti”, “Compárame” o “Me muero por estar contigo”, y que hasta hace poco guardaba los pasajes de los vuelos que la trajeron tantas veces por aquí.

Entonces conoció gente como Rafael Corporán de los Santos y otras figuras de aquí.

Las dos cantantes se unirán por primera vez en un mismo escenario el sábado 4 de agosto cuando se presenten en el teatro La Fiesta del hotel Jaragua. Ahí, ambas artistas prometen un show en el que darán un repaso a sus éxitos y en el que preparan un espacio en el que harán un “medley” mano a mano con sus temas.

Sobre acoso

Posturas. Lissette Álvarez y Sophy hablaron sobre el acoso sexual, cuyas denuncias han sacudido al mundo del entretenimiento internacional. “Desde muy jovencita he estado en la música, he viajado el mundo, se me han presentado situaciones desagradables con gente que abusaba de las mujeres y se aprovechaban de su estatus de poder”, comenta la intérprete de “Eva” y “Eclipse total del amor”, y es bueno que hoy esas gentes se medirán, porque tienen sus consecuencias. Sophy entiende que es bueno que ya las mujeres se empiecen a defender. “Ha habido mucho abuso a las mujeres y tenemos que empezar a hablar, porque si nos callamos, siguen abusando de nosotras”, considera la cantante.