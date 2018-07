Henry Santos: Cuando fuerzan a un bachatero a grabar música urbana "están matando mi género"

Ramón Almánzar

Santo Domingo

Henry Santos es un centinela de la bachata. Al defender el género dominicano, el exintegrante del grupo Aventura está alarmado porque las disqueras están forzando a bachateros a incursionar en la música urbana, como el caso de su primo Romeo Santos, además de Leslie Grace o Prince Royce.

“Alguien tenía que sacar la bandera y decir -¿qué está sucediendo aquí?”, dijo Henry ante un grupo de periodistas a quienes convocó para hablar de su nuevo disco, “Shut Up &; Listen”, el cuarto de su carrera en solitario.

Para el cantante, el género que representa vive un momento incómodo, aunque no culpó a sus colegas.

“Yo no los culpo a ellos, estaba culpando a las disqueras porque yo estoy diciendo -ok, tenemos un género y unos representantes que ahora mismo son los más grandes, ¿por qué tiene que ser de música urbana?, porque por lo menos, yo entiendo que necesitan vender y ellos también como compañía, pero al mismo tiempo que fuerzan un bachatero a hacer música urbana están matando mi género”.

Incluso, descartó que la bachata no tenga relevos como afirman los críticos. “Ha sido una conversación que hemos llegado a tener en esta gira promocional, que me han dicho que no hay nuevos relevos y yo digo que sí los hay, yo tengo cincuenta canciones en un playlist de Spotify de muchachitos que nadie les hace caso y que yo considero que son bachatas muy buenas, pero no tienen el apoyo de la radio, de muchos medios y muchas veces esos niños se desencantan”.

Para no generar cizaña, exhonera a su primo Romeo Santos “por tener un presupuesto que si él puede pagarlo, pues que bueno. Se tiene que culpar es a las personas que tienen el dinero y que no le dan la oportunidad a quienes están creciendo”.

Para concluir, comentó que “a las compañías grandes muchas veces se les olvida que es un género poderoso, o simplemente no les interesa”.

Su apuesta es a la bachata y lo deja claro al no entrar en la moda de las colaboraciones o incluir otros ritmos en su nueva producción de diez temas.

SU NUEVO DISCO

De las diez bachatas del disco “Shut up and Listen”, del que se conocen “Descarados”, “Tu ego” y “Aún no es tarde”, se aseguró de que ninguna se pareciera a la otra. “Hay una con guitarra flamenca, otra con R&B, son colores que veníamos haciendo en Aventura, es la primera vez que hago eso y es porque pedían esos colores”. Incluyó una versión en español de un tema de Michael Buble (“Algo estúpido”). El álbum lo califica como el más personal de su carrera.

Las letras

“Yo soy fanático del género urbano; incluso, hasta a lo explícito le encuentro algo. Yo soy del hip hop vieja escuela... Yo digo que hay un espacio, un tiempo y un público para eso, no a las 2 de la tarde cuando estás en un restaurante con tu hijo y tu esposa”, afirma sobre las letras explícitas.