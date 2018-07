Rihanna regresa a sus orígenes

Nueva York

La cantante Rihanna, oriunda de Barbados, grabará un nuevo disco de estilo dancehall en el que indagará en sus raíces caribeñas, informó la revista “Rolling Stone” citando a los productores involucrados.

Compositores y productores de Jamaica alcanzaron más de “500 grabaciones” para el álbum, informó la revista. El disco saldrá por su sello Label Roc Nation. El último álbum de Rihanna fue Anti (2016).

El dancehall, un género tradicional de música popular jamaicana surgido en 1970, tiene elementos de reggae, ska, rocksteady y dub. Rihanna apeló en canciones suyas como “Man Down” (2010), “You Da One” (2011) y “Work” a elementos del dancehall. También en sus primeros dos álbumes Music of the Sun (2005) y A Girl like Me (2006) suena este estilo.

La cantante pop, de 30 años, ganó hasta ahora nueve Grammys y otras numerosas distinciones. También ayer sorprendió a sus fans con un radical cambio de look. Es habitual que la cantante y actriz juegue con el color y el corte de su cabello, pero en los últimos meses había optado por no tocar el tono de su melena morena y la llevaba rizada o lisa, un estilo que gustaba mucho a sus fans.