Alex Matos apuesta al tiempo

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo

En estos tiempos en que los cantantes populares compiten con una vorágine de temas, muchos desechables, la música tropical se resiste en medio del vendaval de los ritmos urbanos. Y salseros como Alex Matos no bajan la guardia, a sabiendas de que le cuesta más tiempo y trabajo.

“Los artistas promueven uno dos temas al año porque le dan su tiempo. Las canciones tropicales tienen más contenido, mejores letras, más sustancias, y no logran pegarse de la noche a la mañana, así que hay que trabajarlas. Aunque se compite con todo lo que hay, la música tropical trasciende y se queda porque realmente tiene calidad”, comentó Matos en visita a Listín Diario.

Un ejemplo, agregó, es la salsa “Yo no quería engañarte”, la que “pegó Víctor Manuelle hace dos años y todavía funciona muy bien”.

En el país resaltó que la difusión del ritmo que representa ha bajado debido a las pocas estaciones radiales que lo difunden. “Ya solo tenemos dos emisoras netamente de salsas, muy pocas de música tropical y la mayoría de música urbana, así que la difusión es cada vez menos”.

Sin embargo, Alex Matos sigue en la batalla. El salsero, quien fuera un fenómeno musical con su primer disco (“El salsero de ahora”) y llegara a ganar Premio lo Nuestro como Solista o Grupo Tropical Revelación en el 2014, experimenta cambios en su carrera y trabaja actualmente buscando un reposicionamiento en el gusto del público.

En estos momentos anda promocionando el último corte de su tercer álbum “Salsa, sabor y sentimiento”, titulado “Como lo hizo”. Cuando habla, Alex no teme abrir su corazón y sin miedo se refiere a la baja que ha experimentado su carrera.

También comentó sobre las críticas que ha recibido su nuevo equipo de trabajo, adelantando que graba un nuevo álbum, el que traerá dúos con artistas urbanos y de la posición actual en que se encuentra el ritmo de la salsa.

Al ser abordado sobre su lo sucedido con su carrera, reconoció que la pegada de un artista no es para siempre. En su caso, explicó que en sus inicios tuvo momentos de gloria, pero que ahora trabaja para mantenerse en el gusto del público y conquistar un nuevo consumidor del género de la salsa. Así que anda de promoción y dando a conocer el último corte musical que promocionará de su disco “Salsa, sabor y sentimiento”.

“Como lo hizo” es una adaptación de una canción del colombiano Silvestre Dangón, y que Alex se ha encontrado con la sorpresa de que Michel “El Buenón” también grabó el tema. Matos no define el acto de su colega Michel como una maldad, mas explicó que él la grabó primero y que el público decidirá con cuál de las versiones se quedará.

“Después que un tema sale al mercado cualquiera lo puede grabar. Ahora, si un compañero mío lo hace a ritmo de salsa, yo no lo haría. No veo la necesidad de grabar una canción que ya otro ha grabado, a pesar que debo aclarar que no es el primer caso de esa naturaleza que se da aquí en el país”, sostuvo.

En los predios faranduleros se ha comentado que a su nuevo equipo de trabajo, encabezado por su mánager Amelfis Díaz, se le ha dificultado mantenerlo en la cima, y que una muestra es que este nuevo disco no funcionó como el anterior. “Nadie tiene la fórmula de cómo se pegan las canciones. Con esta última producción sucede que la disquera Planet Récord ya no está trabajando la promoción, solo hace la distribución. Obviamente mi presencia a nivel nacional e internacional no se sintió con este disco porque no estamos trabajando de la mano de una disquera”, expuso.

Alex explicó que no decidieron renovar el contrato con la compañía discográfica porque, en esos momentos, no le convenían y que decidieron solo firmar para la distribución. “No sabemos si fue la mejor decisión, pero en ese momento, no nos convenía”, aseguró.

((Una mirada

La evaluación.

Sobre la baja que ha experimentado su carrera, simplemente cree que hay otros artistas a quienes les va mejor, pero “mi equipo sigue trabajando igual. No se dejan de hacer las inversiones que tienen que hacerse, no se deja de trabajar lo que se tienen que trabajar; entiendo que hay otros salseros que están en su mejor momento y yo estoy trabajando para recuperar el momento”.

Nuevo disco. Y para ello trabaja en la grabación de su próxima producción discográfica, en la que experimentará su en entrada al ritmo urbano y la balada. El primer tema que llevó al estudio fue una canción urbana, grabada a dúo junto a la colombiana Farina. “Estamos buscando incursionar a un nuevo público pero con un tema bonito, sin groserías, ni palabras ofensivas. También estaremos grabando con reguetoneros dominicanos y también estaremos haciendo baladas para este nuevo disco”, adelantó.

El salsero prometió un disco diferente para abrir nuevos horizontes.