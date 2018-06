Mark B enfocado en ser rentable y no desechable

Enrique Medina

Santo Domingo

Quizás muchos de lo seguidores del cantante Mark B extrañan ver aquel exponente que jugaba con ritmos underground, el doble sentido y el morbo (sin irse a lo explícito), que lo llevó a ser número uno en sonadas en el país con canciones como “Pal de velitas” y “Va seguí”.

Según el artista, esto es producto de que pocos se imaginan que esta transición logró ser más rentable para él con las marcas y empresas, además de elevar su valía en el mercado élite (la clase social alta), donde recibe mayor demanda que en otros lugares donde se consume música urbana: las discotecas.

“Tengo muchas canciones de esas grabadas, pero siendo sincero tengo miedo de lanzar canciones de esas por cómo se están dando las cosas en la música... Entonces yo me he mantenido lejos de eso cantándole como quien dice a los riquitos, me fui en esa honda, a las marca le gusta un producto limpio, y gracias a Dios sigo sólido con todas las marcas. Eso es lo que al final me mantiene, no llevándome de hacer chatarra dizque para sonar, sino haciendo la música que de verdad me llena”, reveló Mark B a Listín Diario.

Y no es que el intérprete de “La última gota” tenga preferencia al buscar otros horizontes, sino que esto también es porque los seguidores natos de este mercado lo ven con otros ojos por provenir de una educación y crianza diferente a lo acostumbrado el movimiento.

“Me gustaría cantarle al género urbano en general porque la música no debe ser limitada por áreas sociales, pero esta corriente, o sea mi cambio, también es porque existe una barrera en la industria urbana, que es que la gente no sé porque exige que una persona debe de ser de barrio para cantar música urbana, y a mí me ven diferente; por mi educación y personalidad nunca me han querido dar ese respeto, a pesar de todo lo que he hecho, pero aun así sigo adelante aportando calidad al género”

Al ser cuestionado de por qué lanza temas cada dos meses, aseguró que sus temas son ricos en melodía y contenido, los cuales tienen mucho jugo que sacarles. “No hay que desesperarse, hay que hacer música buena y no para salir del paso”.

En agosto vuelve al juego en “Un solo movimiento”

En la actualidad, Mark B se está preparando para lanzar sus próximos temas, los cuales serán estrenados en el lanzamiento del álbum “Un solo movimiento”, que está realizando Santiago Matías (Alofoke), en el que tiene colaboraciones con Ozuna, Arcángel, De La Guettho y otros exponentes de Puerto Rico y República Dominicana. “Ahí les voy a dar lo que tanto me han pedido últimamente, canciones que se irán más allá de lo local”, dijo.