"Humillar así a un empleado es una vergüenza", dicen comediantes a El Pachá sobre Margaro

Redacción Digital

Santo Domingo

Frederick Martínez (El Pachá) ha recibido fuertes críticas por los comentarios que emitió el pasado sábado en su programa Pégate y Gana con El Pachá, tras el desmayo del comediante José Nicolás Díaz (Margaro) en el aire.

“Atención doctor Cruz Jiminián, necesitamos urgente una llamada tuya. Llámame al 911, Margaro no está bien”, fueron las palabras del presentador mientras enfocaban al comediante que labora en su espacio como animador del público.

El comediante Fausto Mata dijo que no está de acuerdo con la forma en la que El Pachá manejó el estado de salud del miembro de staff.

“Nosotros los comediantes que estamos accionando en estos tiempos, Margaro tuvo su tiempo y yo creo que con su carrera no estuvo estabilidad. El Pachá es mi hermano, yo lo quiero mucho, pero creo que esa situación que se dio con Margaro no debió ser y es un espejo donde los comediantes debemos vernos”, fueron las palabras del comediante Fausto Mata.

Mientras que el actor Aquiles Correa comentó que El Pachá humilló a Margaro "para buscar sonido".

“Normalmente no me refiero a las cosas que hace El Pachá en su programa, pero hoy se pasó. ¿Qué necesidad había de hacer este show con Margaro? Creo que la búsqueda de sonido debe tener límites, humillar así a un empleado es una vergüenza. Lástima que en este país no hay una asociación fuerte de comediantes/actores que vele para que esto no pase. Se pasaron todos con este caso. #VerguenzaAjena”, comentó Aquiles Correa.

Al igual el comediante Juan Carlos Pichardo expresó que lo que hizo El Pachá fue una vergüenza no solo para la televisión dominicana, también para todos los humoristas.

“Pachá tú te pasaste, primero porque es Margaro, que es una gloria del humor en nuestro país, y a veces nosotros por querer hacer buenas acciones, nosotros lo que hacemos es un disparate como lo que tú acabas de hacer en televisión. Si quieres buscar sonido de una forma u otra, pero no lo hagas con otra persona, lo que tú hiciste hoy fue una vergüenza, no solamente para la televisión, fue una vergüenza también para todos los humoristas, para todas las personas que te ven", compartió en su cuenta de Instagram (@jcpichardo01).