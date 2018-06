El Congreso y la crítica

Pachico Tejada

Dentro de dos semanas tendrá lugar el 2do Congreso Nacional de Cine, que busca crear un espacio para elaborar propuestas que fortalecan y desarrollen la industria cinematográfica local, en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX). Ahí tendré una participación en el panel “El aporte de la crítica y crónica cinematográfica”, junto a otros colegas con la intención de arrojar un poco de luz sobre este oficio. Una labor que, aunque algunos desdeñen, es necesaria. El debate luego de la proyección de una película completa el ciclo de las producciones, ya que si algo no genera opinión se pierde en el olvido. Muchos no saben que si hoy hay creadores de renombre en la historia del cine es porque historiadores y críticos valoraron el cine que hizo. Esto no es exclusivo del cine, sino de toda la historia del arte, que divide el trigo de la paja. Claro, el cine nació, primero como una curiosidad científica, para pasar a un entretenimiento de masas, y por último se convirtió en un arte. Esto no sucedió hasta que como toda disciplina de esta clase consiguiera tener un lenguaje. Es por esto que desde esas primeras décadas del siglo XX, con toda la ebullición de las vanguardias artísticas (cubismo, expresionismo, surrealismo, fauvismo, etc), en la que muchas veces los mismos artistas sustentaban con manifiestos su forma de entender el arte, de igual manera muchos teóricos entendieron que el nuevo invento del cine era un arte digno de ser analizado desde los más variados puntos. Y desde ese momento se está hablando de este arte y se seguirá haciendo. Y sobre todo en el cine dominicano, que se está haciendo en este momento y del que todo lo que se escriba servirá para que se tenga constancia de lo que se ha filmado y estrenado. Un trabajo muy importante.