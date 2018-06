Natti Natasha: “La gente desde hace mucho tiempo me pedía una canción sola”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo

La artista dominicana Natti Natasha, que se ha destacado en el extranjero por ser la intérprete de “Criminal”, sorprende a sus seguidores con un tema en solitario y apostando esta vez a la bachata, con “Quien Sabe”.

Natasha compartió su más reciente éxito musical en las rede sociales, y escribió en su publicación que decidió irse por la bachata, por ser el género musical que representa su bandera y es la música con la que creció.

“La gente desde hace mucho tiempo me pedía una canción sola y sentí que este era el momento para hacerlo, se me presentó la oportunidad y no hay mejor forma que hacerlo que con la música que crecí, la música que representa mi bandera y ese género musical que nos llena de sentimientos como lo es la bachata”, publicó la artista en su cuenta de Instagram.