“Me dieron permiso de ir a la playa, eso me tiene contenta, sí, esa sencillez”: Juliana O’Neal

Buen dia! Hoy estamos a 22 de junio... ya han pasado 5 largos meses desde que iniciamos esta tercera batalla! ?????? Les cuento que tuve #quimio el lunes y han sido dias de malestares, pero ya hoy me siento mejor! Por aquí ando, organizando mis pastillas del dia y tratando de verle el lado “amable” a todo esto ya que aún pasando por momentos duros, estoy VIVA y el solo hecho de respirar y poder luchar por mi salud, es motivo de agradecimiento. Hay dias que no quiero nada, que me quejo por todo y todo este tema de mi cumpleaños la próxima semana me tiene super sensible ?? ... en fin! Hay más dias bonitos que tristes... y eso depende de como uno decida verlos y vivirlos... (aunque suene cliché, luego de 5 meses encerrada, empieza a tener sentido.). PD. Me dieron permiso de ir a la playa... eso me tiene demasiado contenta. (Si, esa sencillez) ????

A post shared by Juliana Oneal ?? La Guerrera (@mambodejuliana) on Jun 22, 2018 at 6:33am PDT