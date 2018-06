Entre música y canciones

Pachico Tejada

Santo Domingo

No habían trabajado juntos, pero se tienen admiración mutua. La cantautora cubana Liuba María Hevia y el músico dominicano Amaury Sánchez unirán sus talentos este lunes en un concierto en el que el director promete será “una gran noche”.

El bar Juan Lockward del Teatro Nacional Eduardo Brito es el espacio en el que se presentará una nueva edición de los “Lunes de Amaury”, en los que el director musical tiene siempre un invitado en una noche íntima en la que el público y los artistas tienen un contacto directo y cercano.

En este caso es Hevia, una artista que pertenece a la tercera generación de cantautores como Carlos Varela, Polito Ibáñez o Frank Delgado, quienes bebieron de la primera camada de trovadores como Silvio Rodríguez, Noel Nicola y Pablo Milanés. “Me siento honrada de ser una heredera de eso”, comenta la intérprete de “Con los hilos de la luna”.

A este respecto, la también guitarrista considera que si no hubiera sido por el contacto con la nueva trova cubana y el acceso a las canciones de figuras equivalentes de otras latitudes como Joan Manuel Serrat, la obra que ha hecho sería diferente. “Si no se hubiera movido esa música en mi entorno familiar y cotidiano, seguramente haría otro trabajo”, explica.

Completando un mes, este formato de concierto que produce Sánchez, como una forma de que el público tenga algo que hacer, ya que según dice, “nadie encuentra para donde ir el lunes”. El músico se siente satisfecho de esta nueva aventura en su vida artística. “Me encanta lo que hago, porque me estoy conectando con la gente como músico, tocando, porque la gente me veía más dirigiendo”, dijo, y que el teatro es su casa, ya que desde 1986, cuando entró a formar parte de la Orquesta Sinfónica Nacional, no ha dejado de estar presente en este edificio.

Para este concierto, Sánchez dice que se adaptará al repertorio de Hevia, en un programa que incluirá nueva trova, canciones tradicionales, un poco de música latimoamericana y tango, entre otras cosas.

Hevia, quien se encuentra celebrando sus 35 años de carrera, prepara conciertos en Cuba con arreglos sinfónicos, en algunos de los cuales participará Sánchez.