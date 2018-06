Prohibición trae unión

Enrique Medina

Santo Domingo

Ante el torbellino de críticas, prohibiciones y enfrentamientos que se está viviendo en la comunidad del género urbano, no todo ha sido color gris para los exponentes, debido que la supuesta persecución que estos sienten por parte de los sectores sociales ha hecho que estén más unidos que nunca, hasta aquellos que se denominan eternos rivales.

Algunas figuras del espectáculo se han sumado a la actitud que ha tomado la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, como es el caso de Michael Miguel, quien la ha secundado y ha cuestionado las letras de algunos urbanos. Esta acción hizo que Toxic Crow saliera a enfrentarlo, teniendo como resultado que El Lápiz Conciente compartiera el dolor de su compañero y del movimiento urbano.

“Michael Miguel, ¿qué es lo que te pasa con nosotros?, déjate de estar opinando que tú te has beneficiado mucho de este movimiento en todas las fiestas que te contratan para que nos presentes; aunque tú nos veas separados eso no quiere decir que no nos unamos para hacerles frente a ustedes y todos los que nos culpan del mal que está pasando la sociedad”, expresó Toxic Crow en sus redes, donde “el Papá del rap” le contestó con dos publicaciones “Te apoyo manínÖ Exacto nos ven separados, pero estamos unidos”.

En ese mismo sentido en contra de Michael Miguel y la Comisión, Don Miguelo hizo su queja: “Y es que estos rastreros no saben que yo hago lo que me venga en gana. Rastreros, a mí que nadie me salude ni me hable, dique -mi hermanito Miguelo; ni me vengan con lambonerías....gústele o no van a tener que aguantarme a la mala o a la malísima #elmejordelbloque”, escribió en sus redes el exponente para unirse a los que se defienden.

Chimbala también sufrió la prohibición de su sencillo “Maniquí”, el cual aunque fue censurado es popular entre sus seguidores. Él dijo que respetaba la decisión de la institución gubernamental al tiempo que se unió al dolor de sus colegas y al llamado de unión para demostrar el compañerismo entre ellos.

No solo los mencionados han externado su preocupación. Otros como La Insuperable, Liro Shaq, Shelow Shaq, La Materialista, Mark B, Secreto, entre otros, lo han hecho de diferentes maneras.