Amanda Mena: “Me gustaría tema con Cardi B”

Carolina Pichardo

Santo Domingo

Amanda Mena, la adolescente de 15 años que pasó de las audiciones a la semifinal del reality show America’s Got Talent, siempre ha tenido una meta clara: ser grande en la música.

La joven nació en Massachussets, Estados Unidos, pero pasó sus primeros cuatro años en la provincia San Pedro de Macorís junto a sus parientes, quienes querían que aprendiera español y la cultura dominicana.

“Mi infancia fue una mezcla de tiempos felices y tristes; feliz porque siempre estaba con mi familia, era muy divertido, tenía todo lo que un niño quiere tener en la infancia y hasta ahora me siento muy bendecida de haberla tenido, pero al mismo tiempo fue triste porque no veía a mi mamá, tanto porque era una levantadora de pesas en República Dominicana y tenía que viajar mucho”, a lo que añadió que se dio cuenta con los años que todo ese sacrificio fue para brindarle una mejor calidad de vida.

Al retornar a Estados Unidos sufrió episodios de acoso, debido a que no tenía conocimientos del idioma inglés como los demás compañeros de clase.

“Cuando volví a Estados Unidos empecé la escuela y fue muy difícil para mí porque nunca había tenido educación en inglés y fue una etapa difícil en mi vida, ya que había muchos niños que no entendían por qué yo no podía hablar inglés, siempre me hacían bullying”, expresó la joven que sueña con estudiar en Berklee College of Music, en Boston. Pese al sufrimiento que pasó durante su infancia por este tema, no quiere que la recuerden como aquella jovencita a quien acosaban, al contrario, lo ha dado a conocer para que las personas se percaten que es un problema que existe y que debe detenerse. Por eso desea con su música ser una inspiración para las niñas que no han encontrado un rumbo, que no se sienten bonitas o que no creen pertenecer a lo que la sociedad llama “perfecto”.

Y esa es una de las razones por la cual considera genial a la intérprete de origen dominicano, Cardi B, porque muestra quién es realmente y no tiene miedo a ser juzgada por la gente.

Belcalis Almánzar, nombre real de Cardi B y que viene en ascenso dentro del rap americano, se crió en un barrio marginado de Nueva York.

“Ella es genial y una muy buena persona; se ve que es muy real a quien ella es, y no tiene miedo a que la gente la juzgue, es muy fuerte, me gustaría colaborar con ella”, sostuvo la adolescente. Luego agregó: “Me gustaría colaborar con Cardi B”.

Cuando apenas tenía 12 años, Amanda ganó el concurso realizado por la cadena estadounidense Telemundo ‘La Voz Kids’ tras impactar a los jurados de esa temporada: Prince Royce, Paulina Rubio y Roberto Tapia, y por supuesto a las miles de personas que la seguían cada domingo.

Tras el triunfo firmó un contrato de un año y medio con Universal Music Group y lanzó su primer sencillo llamado “Alma gemela”, aunque no logró lo esperado en ese momento.

“Quiero verme como alguien fuerte en la música mundial”

Aunque firmó un contrato de un año y medio con Universal Music Group, ahora entiende que “ese proyecto no funcionó mucho porque no era un buen contrato para mí y para lo que yo quiero en la música”.

Al concluir el compromiso, optó por comenzar a escribir sus propias canciones como artista independiente.

“Ahora entré a este concurso (“America’s Got Talent, de la cadena NBC) porque creo que fue una muy buena idea para enseñarle al mundo lo que yo puedo hacer en la música”, manifestó emocionada Mena a través de una entrevista telefónica con reporteros de Listín Diario.

Su madre y toda su familia la empujaron a seguir adelante en la música y le dieron la idea de audicionar para “America’s Got Talent”, un programa que según confesó ve desde que era una niña.

Su presentación de la canción “Natural Woman”, de Aretha Franklin, realizada el pasado martes, hizo que los jurados se emocionaran tanto que una de ellas, la cantante pop británica Mel B (ex Spice Girls) le dio el pase directo a la semifinal al presionar el botón dorado (“golden buzzer”) que solo puede utilizarse una vez por cada uno de ellos.

“Me siento muy bendecida y muy agradecida a Mel B, quien fue que le dio al botón de oro y que me brindó esa oportunidad tan grande de poder representar a lo que yo creo que es importante. Espero que sea un buen programa, quiero traer algo nuevo, algo diferente, y enseñar la cultura dominicana a través del programa y que se dé a conocer”.

A ella le quedan muchos sueños: “Si Dios lo permite quiero verme como alguien fuerte en la música, que pueda inspirar a otros; también me gustaría cantar en todos los lenguajes para que todo el mundo pueda conocer mi música”.

EL RETO ANTE LOS ESTUDIOS

MAS. Durante las presentaciones en vivo que comenzarán entre agosto y septiembre Mena, quien está becada por sus buenas calificaciones en un centro educativo de Boston, probablemente tendrá que contratar a un profesor sustituto para poder cumplir con sus deberes como estudiante, ya que tiene entre sus sueños estudiar música en Berklee College of Music, una de las de más especialidades del mundo, y también como algo más íntimo ser diseñadora de modas igual que su abuela.