La materialista promete cambiar letras

Enrique Medina

Santo Domingo

La artista urbana La Materialista da la cara por su música ante la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, a raíz de la prohibición de “Nunca maniquí”, hecho que según la exponente asume con responsabilidad, pidiendo disculpas a la entidad y hasta prometiendo que cambiará las letras del tema vetado.

“Yo asumo mi responsabilidad y pido disculpas a la institución por el tipo de música que estamos componiendo. No quise ofender a nadie, estoy dispuesta a renovar mi canción”, dijo la cantante al llegar de forma sorpresiva al panel que realizó el programa “Esta Noche Mariasela” (canal 9) sobre los temas musicales prohibidos recientemente, entre los que se incluye su canción.

En esa modalidad, la urbana en entrevista previa con Listín Diario, indicó que la institución pública solo realiza su trabajo, pero que cuando trata de hacer sus canciones con doble sentido solo juega con el morbo para que no le pasen situaciones como la actual.

La Materialista sostuvo que el doble sentido funciona “y a la gente le gusta”, pero desde el principio estuvo opuesta a decir las cosas de una manera explícita. “Eso es una opción de cada artista, depende hacia dónde quiera llegar o cómo quiera manejarse”, comentó.

Agregó, en ese sentido, que esa forma de hacer su música es para que cuando la trabaje llegue más allá de la calle, trascendiendo a la radio y la televisión. Según sus explicaciones, trataba de llevar el doble sentido de manera jocosa “sin llegar a lo vulgar”, y reiteró que “cada artista sabe lo que hace”.

En cuanto a la actitud que aplicará de aquí en adelante debido a esta prohibición, manifestó que canciones como “Nunca maniquí” no volverán a sonar en su voz y que no se rebelará en contra de Espectáculos Públicos porque están haciendo su trabajo.

“No tomar una acción de represión o de reclamo porque ellos hacen su trabajo”, agregó.

Sin embargo, hay algo en que la artista no está de acuerdo: “Siempre cortan por el lado débil de la soga que es la música de los dominicanos. L Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía deja que la música de fuera suene igual y no la prohiben porque son extranjeros, entonces esa es la pequeña parte donde yo no estoy de acuerdo; entiendo que su deber es ese, limpiar y sacar lo que ellos entienden que no está bien, lo que hace daño a la sociedad. No discuto eso y es su deber, pero no de la manera injusta que solo lo hacen con los dominicanos”.

OTRO SISTEMA DE COMPONER

SU MÚSICA. La artista está dispuesta a cambiar el contenido de sus canciones pero jugando con el morbo. “Buscaré para la próxima ocasión una manera más discreta sin dejar de hacerlo, porque el morbo no se utiliza nada más en la música urbana, se ha utilizado durante muchísimo años en todos los géneros”, aseguró en visita a Listín Diario.