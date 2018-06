Cine: Miguel Vásquez rueda “El clóset”

Santo Domingo

Metro Films anunció el estreno el estreno el próximo 2 de agosto de la película “El clóset”, del cineasta Miguel Vásquez, la cual tiene como protagonista al actor Anthony Álvarez.

El filme cuenta la historia de un sacerdote que se ve atrapado dentro un clóset, del cual trata de salir acudiendo a la ayuda de diferentes sectores de la sociedad.

La película, cuyo guion escribió su director, es de un solo personaje, pero no es un monólogo, ya que intervienen las voces de otros destacados actores con los cuales interactúa el personaje central, explicó Miguel Vásquez, quien estrenó recientemente “La tragedia de Río Verde”.

Vásquez reveló que fue un gran reto profesional embarcarse en la realización de la película, con un tema que definió como revolucionario, por la temática que aborda en la cinta.

“Es un proyecto revolucionario el cual no me hubiese atrevido a hacer si no existiera el apoyo de la Ley de Cine”, dijo Vásquez.

Luego agregó: “Quince años atrás cuando estrené mi primera película era casi imposible pensar en un largo metraje de una hora 20 minutos de duración hecho con un solo actor, pero cuando te liberas de la preocupaciones que generan los inversionista (...) entonces puedes pensar en hacer arte y olvidarte de los ingresos de taquilla, te concentras en hacer las cosas con criterio y amor para que tu obra perdure en el tiempo, no necesariamente tienes que ver el éxito de este tipo de proyecto de manera inmediata”.

Lo que cuenta

Vásquez reveló que en diciembre del 2014 recibió la llamada del cineasta Ángel Muñiz, con quien le une una gran amistad, y le expresó la satisfacción que tuvo al leer su guion.

“Las emotivas palabras de Ángel me dieron ánimo y aproveché la ocasión para pedirle que sea el productor de la película, a lo que no vaciló para aceptar, me dijo ‘el cine dominicano necesita este tipo de propuestas, esta producción tenía que hacerse sea como sea’”, relató.

La película tendrá las voces de los actores, Luis José Germán, Ernesto Báez, Karla Hatton, el actor mexicano Fernando Mateus, Miguel Bucarelly. Luis Rafael, Omar Ramírez, Francis Cruz, Sonia Alfonso, Verónica Núñez. El guion y la dirección es de Miguel Vásquez, la producción y diseño de producción de Ángel Muñiz. La dirección de fotografía es de Sebastián Cabrera, la producción de línea fue de Tatiana Calcaño.