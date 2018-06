Urbanos criollos exigen sanción para colegas extranjeros

Emelyn Baldera

Santo Domingo

La cantante urbana, La Materialista, admitió que ella para no quedarse atrás introdujo elementos picantes y jocosos a sus temas, como lo hacen los urbanos extranjeros. Mientras que por el otro lado el urbano Énfasis admitió que desde que su hija pequeña llegó a su casa cantando uno de sus temas, lleno de palabras obscenas y doble sentido decidió cambiar.

Todo esto sucedió en la mesa de discusión que abrió el programa Esta Noche Mariasela, que se transmite por Color Visión, canal 9 y que planteó el tema luego de la lista de canciones urbanas que ha prohibido en estos días la Comisión Nacional de Espectáculos Público (CNEP) que dirige el veterano locutor JM Hidalgo.

La discusión en la mesa se calentó varias veces sobre todo ante los cuestionamientos de la propia Marisela, los artistas presentes (Dkano, Énfasis y La Materialista) y demás participantes en el panel.

Las medidas adoptadas por la CNEP han sido muy críticas por los artistas afectados como por ejemplo lo hizo Don Miguelo sugiriendo que ahora su tema prohibido se pegará más.

La insuperable que también se refirió a las prohibiciones en sus redes pidió a la Comisión de Espectáculos Públicos que por favor tuvieran la amabilidad de por lo menos comunicarse con ellos antes de tomar esas medidas.

“Seguiremos trabajando, si no lo ponen en la radio seguiremos trabajando en nuestra plataformas digitales y en los barrios. Hay unos cuantos que no quieren que el trabajo nuestro suene”, comentó la Insuperable, una de las afectadas con la medida.

En la mesa de discusión de Esta Noche Mariasela, estuvieron presente JM Hidalgo, Rosa Olga Medrado, Presidenta de Asociación Dominicana de Radiodifusores (Adora), el periodista José Peguero y los artistas Énfasis y Dkano y posteriormente La Materialista.

JM Hidalgo, admitió la incapacidad de la institución que dirige para monitorear las emisoras del país que hoy día son más de 400. De igual manera confirmó públicamente que sabe que muchas veces ellos toman decisiones tarde, por situaciones que han limitado el trabajo de la CNEP, como la ausencia de un presupuesto.

“Nosotros actuamos tarde, poco, limitadamente, por ciertas circunstancias que se dan en lo interno de la institución”, sostuvo el funcionario y dejó claro que aunque esto suceda y que el reglamento que los sostiene como institución esté obsoleto, no implica que no tenga validez.

“Es legítimo aunque sea obsoleto nuestro reglamento y aunque se haga retrasado es válida la medida”, reiteró el presidente de la CNEP.

La inquietud de artistas como La Materialista, Énfasis y otros es porqué se sancionan a los del patio y los de fuera ¿pa´ cuando?

“Nosotros no vemos el pasaporte de cada quien para emitir una prohibición. Las prohibiciones o censuras llegan por muchas razones y una de ella es la exigencia de gran parte de la sociedad que nos hace llegar ese tipo de canciones”, sostuvo JM Hidalgo.

La diputada Faride Rafull, quien también se encontraba en la mesa junto con Diana Lora, quienes además son co-condutoras del espacio de televisión propuso que se regule y limite el exhibicionismo en la TV y manifestó que le parecía un exceso las prohibiciones que ha emitido la CNEP recientemente.

Énfasis, aprovechó su participación para confesar hizo el cambio en su propuesta musical con temas limpios porque lo decidió él, no porque nadie le impuso nada y mucho menos porque le prohibieron muchos de sus temas .

“Yo creo que fui el primer artista urbano sancionado por la CNEP, como con 7 canciones, pero estoy de acuerdo con la censura. Mi hija cantó un disco mío y desde ese momento decidí cambiar, porque me dio la gana”, comentó el carismático artista que no cree que ningún artista deba hacer temas obscenos porque es la moda.

El escenario fue aprovechado por La materialista, quien no estuvo invitada originalmente al pane, pero apareció en el canal 9, Color Visión, donde se transmite el espacio para pedirle al presidente de la CNEP, que le permita cambiar las letras.

“ Me enteré de esto y decidí integrarme, no soy una víctima, sé que mi canción tiene un poco de morbo, quizás en esta canción puse un poco más de picante es verdad. Hay una ola de artistas extranjeros que se ha apoderado de la radio, y si uno no lo hace, se queda fuera de esto. Asumo mi responsabilidad, quiero pedir disculpas a la institución, por el tipo de música. Sabemos que somos portavoz de un mensaje”, dijo y pidió públicamente al funcionario que por favor no solamente la música de los dominicanos sea sancionada, que también se incluya a los extranjeros.

“Estoy de acuerdo y dispuesta si me lo permiten a regrabar el tema Maniquí para poder sonarlo”, dijo la intérprete urbano