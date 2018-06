TuSerieFavorita: “Orange is the new Black”, basada en la vida real, rompe estereotipos

Francis de la Cruz

Santo Domingo

Basada en la vida real, la serie dramática “Orange is The New Black” narra las vivencias en prisión de Piper Chapman (Taylor Schilling), quien personifica la afabilidad y correcto. Con una vida casi perfecta repartida entre su prometido, su familia y la estabilidad económica gracias a sus padres. Entonces te preguntarás ¿cómo es que llega a la cárcel? Pues eso te explicaré a continuación.

El estreno de la sexta temporada que está pautada para este 27 de julio por Netflix a nivel internacional, por fin responderá todas los interrogantes respecto a lo que pasó luego de la rebelión de las reclusas en Litchfield. Y es que, como te podrás imaginar, hacer todas las necesidades en público, compartir dormitorios, limitaciones de utensilios básicos, son los más pequeños de los inconvenientes que viven las más de 300 reclusas de ese penal.

Desde que ves a Piper por primera es probable que te salga una carcajada, sobre todo por la actitud y comentarios tan graciosos que tiene. En su juventud, y todo lo que eso implica, ella decidió experimentar una relación lésbica con la narcotraficante Alex Vause (Laura Prepon), la chica mala que le enseñó un mundo oscuro muy diferente a todo lo que había vivido. Sin embargo, fue años más tarde que la red a la que su ex pertenecía cayó ante la policía, y Chapman tuvo que entrar voluntariamente a la prisión.

Creada por Jenji Leslie Kohan en 2013, la primera temporada logra atrapar con su historia llana y fácil de entender, resaltando la premisa de ser un lugar dirigido por hombres que imponen su poder tanto físico como de funciones.

Puede que pienses que el argumento de esta historia está trillado y por eso será aburrido, o que los lugares donde sucede la acción son grises y las celdas estrechas rozará en planos monótonos. Sin embargo, la trama y excelente actuación de los intérpretes, no te permite soltar la historia, hasta descubrir cómo se irá desheredando cada uno de los líos evitables que se producen.

Cautivador

Los grados de transformación de cada personaje, van desde las chicas más tímidas e ilusas que se convierten en unas guerreras dispuestas a todo por su libertad y respeto de sus derechos.

A medida que van avanzando los capítulos, y luego las temporadas, no solo Chapman exhibe protagonismo, sino también otros personajes que desnudan su vida para que se conozcan las motivaciones o errores que las llevaron a desfilar en medio de esas frías paredes, y un patio carente de árboles o algo bonito.

Luego está el hecho de que puede que le tomes cariño a los personajes, porque aunque son chicas "malas", porque por algo están en la cárcel... a su modo son buenas personas, con mucho amor y generosidad en sus corazones. Un ejemplo de ellos es Galina "Red" Reznikova (Kate Mulgrew), el personaje que podría identificarse como el villano de la historia, y pese a esto, se destaca como mujer protectora y hasta cariñosa con quienes quiere.

Personajes cómicos

Por lo regular, sus intervenciones son para darle el toque de humor negro a las escenas, y dejar descansar un poco el drama de la historia. Dentro de estas se pueden destacar Sou Warren "Ojos locos" (Uzo Aduba), Tasha Jefferson "Taystee" (Danielle Brooks), Nicole Nichols "Nicky" (Natasha Lyonne), Cindy Hayes "Black Cindy" (Adrienne Moore), y Lorna Morello (Yael Stone).

Personajes rebeldes

Al otro lado del ring están las chicas súper malas, que por lo regular solo piensanen ellas mismas y nunca o casi nunca se integran a procurar un bien común. En este grupo se destacan Tiffany Dogget "Pennsatucky" (Taryn Manning), Gloria Mendoza (Selenis Leyva), Carrie Black "Big Boo" (Lea DeLaria), Aleida Diaz (Elizabeth Rodríguez) y Maria Ruiz (Jessica Pimentel).

El espíritu latino se deja sentir con más de 10 personajes de distintas partes de Latinoamérica, incluyendo este República Dominicana, Venezuela, Colombia, Puerto Rico, Cuba, entre otros.

Aunque para Piper entrar a la cárcel se convirtió en un encierro físico temporal, poco a poco te vas dando cuenta de que ella podrá encontrar su verdadera libertad detrás de esas rejas.