¿Quién es XXXTentation, el rapero con millones de reproducciones asesinado en Miami?

Carolina Pichardo

Santo Domingo

Un joven de 20 años que había pasado por una vida dura. Su madre no estaba junto a él durante la adolescencia, por lo que fue criado por su abuela. Este fin de semana tenía una actividad benéfica en Florida, pero fue asesinado el lunes por desconocidos.

XXXTentation, nació el 23 de enero de 1998 en Plantation, Florida, y uno de sus primeros antecedentes fue a los seis años cuando apuñaló a un hombre que intentó atacar a su madre, delito que lo llevó a un centro de reclusión para menores.

Jahseh Onfroy, nombre de pila del rapero, tenía entre sus origenes países como Italia, Jamaica, India y Egipto, estaba liderando las listas de música, siendo a los 20 años nominado a los premios Billboards por "Album 17".

Sus canciones tienen cientos de millones de reproducciones, entre las más conocidas están "SAD!", "Jocelyn Flores", "Moonlight" y "Changes", que hablan de temas como el desamor y del suicidio.

Su amor por la música inició cuando aun estaba en secundaria y una de sus tías lo motivó a entrar al coro de la escuela, del que posteriormente fue expulsado debido a que peleaba con los compañeros.

Pese a eso aprendió a tocar piano y guitarra y algunas de las influencias que tenía en sus ritmos eran el cantante de la banda Nirvana, Kurt Cobain; el rapero estadounidense asesinado, Tupac Shakur; la banda Papa Roach y Coldplay.

"Realmente me gustan varios géneros que no solo se basan en el rap. Me inspiran más los artistas de otros géneros además del rap".

En 2016 fue arrestado de robo, agresión con un arma blanca, manipulación de testigos, agravación de una víctima embarazada, pero fue liberado el 26 de marzo de 2017.

Además, casi al finalizar ese año, fue apresado por manipulación de testigos, posesión de armas y violación a la libertad incondicional, y luego le fue variada la medida a arresto domiciliario por dos meses.

La cuenta de Instagram del rapero solo tiene una fotografía, y aún permanece una historia que publicó la tarde de ayer (lunes) en la que anuncia un acto de caridad en Florida que sería realizado este fin de semana.

"La víctima, un hombre de 20 años, ha sido identificada como Jahseh Onfroy, también conocido como XXXTentacion", informó el Departamento del Sheriff del condado de Broward en su cuenta de Twitter.

El incidente tuvo lugar cuando el artista se disponía a abandonar un concesionario en Deerfield Beach, a unos 64 kilómetros de Miami. Según las fuerzas de seguridad, dos hombres abandonaron la escena en un todoterreno después de que uno de ellos abriera fuego contra la víctima. Hay una recompensa de 3,000 dólares por dar información sobre el suceso.