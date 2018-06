Nuevos pasos de “Que Léon”

María Hiraldo y Harolyn Gavilán

La Romana

Para Ozuna, actuar en la película “Que León” le ha permitido darse cuenta de las bendiciones proporcionadas por Dios, ya que ha vuelto a escenificar su vida pasada. “Me encanta el personaje que me asignaron porque me siento muy identificado. Me recuerda a mi vida cuando vivía en República Dominicana”, manifestó durante un encuentro de prensa en Casa de Campo.

El exponente urbano afirmó que ha tenido que cambiar muchas fechas de las presentaciones de su gira internacional para poder cumplir con este proyecto cinematográfico. “Acepté la oferta de este proyecto porque es parte de la que considero mi tierra, es una cultura que amo y siempre he respetado”, comentó.

Ozuna manifestó su satisfacción durante las dos semanas de rodaje, y agradece la oportunidad de participar en esta producción, la cual cataloga como una experiencia única.

Junto a Juan Carlos Ozuna Rosado, conocido por su nombre artístico Ozuna, en el encuentro también participaron los actores del elenco, además de su director, Frank Perozo.

El artista domínico-puertorriqueño y la modelo Clarissa Molina han demostrado la destreza necesaria para ejercer el papel protagónico que se les ha encomendado en “Que León”, según Perozo.

“Ozuna y Clarissa han asumido el reto con valentía, inteligencia y disciplina; a la hora de grabar siempre están dispuestos con la disponibilidad de tiempo”, dijo Perozo.

“Que León”, de Caribbean Cinemas, cuenta la historia de amor de Nicole (Clarissa Molina) y José Miguel (Ozuna), dos jóvenes que por coincidencia del destino comparten apellido León, aunque no estén relacionados.

De todas formas el hecho de que ambos vienen de distintas clases sociales no evita que se enamoren, pero sus padres, Don Camilo León (Raymond Pozo) y Tito León (Miguel Céspedes) se oponen y ocasionan situaciones en las que la joven pareja tendrá que luchar para que prevalezca el amor.

También forman parte del elenco Raymond Pozo, Miguel Céspedes, Jorge Pabón (Molusco), Celinés Toribio, Milagros Germán, Irving Alberti, Stephany Liriano, Jaime Mayol, Roger Wasserman, Anyelina Sánchez, Oscar Carrasquillo, Ana María Arias, Candy Flow, Liondy Ozoria, Christine Marzano, Ceky Viciny y Francisco Vásquez.

Complicidad

Protagonistas. Ozuna y Clarissa expresaron que la experiencia de trabajar juntos ha sido satisfactoria, ya que tienen buena química. “Me siento a gusto trabajando al lado Clarissa porque nos llevamos muy bien, además de que la admiro mucho porque ella es centrada en su trabajo”, expresó el exponente urbano. “Que León”, estará en cines de Republica Dominicana a partir del 29 de noviembre, en Puerto Rico y las islas del Caribe el 6 de diciembre, mientras que en Latinoamérica y Estados Unidos está previsto su estreno para enero del 2019.