Ozuna, de la música urbana a la actuación

María Hiraldo

La Romana

Sumergido en su gira “Odisea” y en la producción de su próximo disco, el intérprete urbano Ozuna demuestra que en su agenda artística hay cabida para todo, ya que el artista paralelamente a estos compromisos se encuentra inmerso al cien por ciento en la grabación de la película “Que león” que enfrenta su segunda semana de rodaje.

Para el artista la experiencia de trabajo con el equipo de producción y con los compañeros actores ha sido increíble. Tanto él como su cuerpo de trabajo y oficina de manejo “Dímelo Vi”se sienten muy agradecidos con el trato y apoyo recibido durante el rodaje del filme.

“Estamos trabajando con mucho empeño y dedicación y confiamos en que “Que León” será del agrado del público”, expresó Ozuna, durante un encuentro en la Marina Casa de Campo, La Romana con representantes de los medios de comunicación que interactuaron con el cantante y demás actores que conforman la historia.

El elenco del film coincide en que tanto Ozuna como Clarissa Molina han desarrollado un trabajo extraordinario, pese a que es su primera experiencia en el cine han demostrado poseer cualidades para la actuación. Juan Carlos Rosado (Ozuna) expresó que accedió a ser parte de esta producción por el valor sentimental que le tiene a República Dominicana, considerándola como su tierra, su corazón y una cultura que desde siempre le ha encantado y respetado.

“Ver que una persona dominicana se interese en hacer una película conmigo representa un gran honor”.

“Desde que me contactaron dije que si de una. No sabía bien como era el personaje pero igual me arriesgué, ya que si no lo haces , ni pierdes ni ganas”, puntualizó.

Agregó a esto que dentro de su carrera le gusta demostrar su versatilidad.