Los urbanos lideran en las prohibiciones de canciones de la comisión de ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

Isaura Félix Peralta

Santo Domingo

La música urbana predomina en el gusto de los más jóvenes y otros que prefieren escuchar ritmos movidos, indistintamente del contenido y los mensajes. Los más conservadores, en cambio, consideran que las letras de esas canciones se encuentran cargadas de adjetivos vulgares, que atentan contra la moral, las buenas costumbres, promueven la violencia, el consumo de alcohol, drogas, sexo desenfrenado e incluso se refieren a la mujer de manera denigrante.

Los exponentes de los temas y sus seguidores en las redes sociales consideran que se trata de una cacería de brujas. Y es que en los últimos años la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía ha prohibido en su mayoría temas urbanos.

El conteo destaca al dúo Calle 13 y N-Fasis encabezan con nueve y siete, respectivamente, la lista de artistas con mayor cantidad de temas prohibidos en República Dominicana. Aunque la mayoría son temas cantados por hombres, en el listado figuran Milka La Más Dura, La Insuperable, La Materialista y Aliany García.

Con las últimas prohibiciones, el género urbano pasó a liderar como el género con temas más vetados en el país, por encima del merengue que en décadas pasadas también fue objeto de muchas sanciones.

Recientemente la CNEPR prohibió de la difusión en radio y televisión de los temas “Desnúdate”, en voz de Yobawell; “Que vibre”, de Mister Willys; “Mastica y traga”, de La Insuperable (La Mami del Swagger).

Asimismo fueron sancionados Don Miguelo, por su canción “Con Don Miguelo”; Anthony Quinn, en su grabación “Remix después del romo”; a Kiubbah Malon Feat Many Malon & José Victoria video-canción “Árabe”.

Se incluyó a “No E’ Na’ Mátalo”, de El Lápiz Conciente; Ceky Viciny, Chiki “El de la vaina”; “Bien por ti”, de Punto 5; y “Quiero chapiá un pelotero”, de Aliany García.

Previo a estos impedimentos, Fefita La Grande estuvo en el ojo del huracán por acompañar a El Mayor en su Remix “Ven menéate”, en conjunto con “Mi Totico”, de Sheka Sánchez; “Limonada coco”, cantada por Musicólogo, The Libro Ft. Lápiz Conciente; “Me subo arriba”, de La Insuperable; “Si tu novio te deja sola”, de J Balvin Ft. Bad Bunny; “Nunca me amó”, Jon Z x Baby Rast x Boy Wonder; “La última vez”, Anuel AA x Bad Bunny y “Cero sentimientos”, Jon Z Ft. Baby Rasta, Noriel, Lyan, Darkiel, Messia.

N-Fasis

En 2015 fueron prohibido los temas “Te amo antes de venirme”, “Cuando yo welia”, “Mariconiemo”, “Mama…”, “La yerba y el perico”, “El golpe de la perra bizca” y “Como quiera tá”, todos del intérprete N-Fasis.

En 2011 los censurados fueron los cantantes locales Pablo Piddy, por su tema “Goló goló”; Milka la más Dura, por su cancion: “Si me pegas los cuernos”; Secreto, el Famoso Biberón, Toy Killao y El Poeta Callejero por la colaboración “Voy hacer lo que yo quiera”.

Asimismo se determinó tampoco podían ser reproducidos en radio nacional y espacios públicos los temas “Vamo’a portarnos mal”, “Fiesta de locos”, “Va’mo animal”, “La madre de los enanos”, “Se vale to-to”, “Cabe-c-o” y “Pi-di-di”, de Calle 13.

Además, “Chulin chulin cunfly”, de Julio Voltio; “El Cerdo”, de Tego Calderón, Lito y Polaco, y “Lesbiana”, de Jamsha ft. J Kim y Maxi man.

Fuera del genero urbano, desde el 2011 solo se ha prohibido la bachata “Yo aquí como un maricón”, de Felix Cumbé, hecho ocurrido en el 2012 junto a los temas “Dame leche”, de John Distrito; “Ponme to’eso pa’lante” y “Toy ennotao”, con El Chuape; “El lambonazo”, interpretado por Carlitos Way y Crazy Design, y “Ellos dicen”, en voz de Secreto.