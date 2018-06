La bachata hace historia en el Radio City Music Hall

Emelyn Baldera

Nueva York

El pasado sábado era especial para Anthony Santos, un artista que ha consolidado una carrera de casi treinta años, que le ha permitido reservar un repertorio musical de éxitos. Y, la misión fue completada el pasado sábado cuando El Mayimbe de la bachata demostró porqué su público le tiene un cariño y respeto especial.

La producción a cargo de Alberto Zayas y su equipo logró plasmar una propuesta acorde con el concepto del tours “La historia de mi vida”, que dejó abierto con este primer concierto en el Radio City Music Hall, un escenario reservado para artistas y géneros muy especiales y la bachata supo adueñarse del mismo.

Romeo Santos abrió el espectáculo musical, dándo la bienvenida a los presentes, (casi 6 mil personas), claro a través de una pantalla gigante, porque Romeo, que considera a Anthony como su padre no pudo estar presente por la gira.

“Gracias a mi Papá Anthony Santos, soy quien soy, gracias a este gran artista existió Aventura y existe un Romeo Santos”, comentó el “Rey de la bachata moderna”, al mismo tiempo que invitó a todos los presentes a disfrutar de la gran la noche.

Anthony Santos aprovechó el escenario para dejar claro que reconoce que Romeo es el “Rey de la bachata”, y manifestar el cariño que siente por él a quien lo considera como un hijo. Ambos artistas han grabado juntos varias veces, su primera colaboración fue “Ciego de amor”, y en esta nueva producción que tiene lista el artista ambos vuelven a juntarse.

“Han sido muchas noches, mucho trabajo, mucho esfuerzo desde que esta historia comenzó. He sacrificado bastante, pero ha valido la pena. Porque he ganado algo que no se consigue fácil, algo que no se compra: El respeto y el cariño de ustedes, mi gente”, manifestó el artista que en esta presentación se mostró más romántico y conversador de lo habitual, porque era una noche especial, no todos los días se va al Radio City Music Hall. Se le vio emocionado y feliz al punto de que hasta bailó, canto y sonó su guitarra como solo él lo sabe hacer.

“En mi historia, son muchos los éxitos, junto con mi orquesta, hemos puesto a bailar al mundo entero. Pero la música de su mayimbe no solo se ha bailado, son muchos los éxitos que han ido directo al corazón” y luego de estas palabras sonaron sus interpretaciones más románticas como “Si tu cariño no está”, “Me alejaré”, “Si me olvidaste”, “Si yo fuera”, “Antología de caricias”, “Ay mujer” y “Pégame tu vicio”.

Esa noche no podían faltar “Jaula de Oro”, “La Parcela”, ¡Ay, ay, ay!, “Algo Grande”, porque son parte de la historia de este Mayimbe que ha ido acumulando una trayectoria de éxitos musicales capaces de enloquecer a quienes lo escuchan, tal y como sucedió el pasado sábado.

El público no paró de cantar, bailar, aplaudir y gozarse cada uno de los temas y de las intervenciones de este artista que ha ondeado la bandera de la dominicanidad por el mundo de manos de la bachata, un género que cada vez más impacta en la gente.

Y si creían que no haría un repaso por temas como “Vete aléjate de mí”, “Mátame” y “Creíste”, se equivocaron, se equivocaron, porque uno tras otro fueron sonando previo hubo un momento que el público recibió con alegría al entrar a escena el saxofonista Frandy Sax, para luego recibir la primera sorpresa de la noche: La reina del merengue, Milly Quezada.

El público la recibió de pies y con ella junto a Anthony se vivió uno de los momentos más emocionantes de la noche, al hacer un homenaje a un rey: Joseito Mateo. Milly interpretó “Solo contigo” con El Mayimbe y el público emocionado y de pie, no dejaba de cantar y aplaudir, demostrando el respeto y cariño que sienten por esta dominicana del mundo.

Casi al final del show recibió la segunda sorpresa de la noche, a quien reconoce como otro hijo: Prince Royce. El público se gozó el junte que representó dos generaciones de bachateros dominicanos.

Cerca de las 11 de la noche el artista sabía que debía despedirse, aunque el público no quería, pero son normas del lugar y aprovechó para cantar “Por mi timidez”, “Cuanto lamento”, “Para vivir”, “No te puedo olvidar”, y “Voy pa´llá”, con esta última canción hizo un paréntesis para recordarle a los presentes que fue la canción que lo convirtió en El Mayimbe que es hoy, “fue la canción que me hizo millonario, que me hizo El Mayimbe y que me hizo gente”, dijo y el público ensimismado lo miraba y aplaudía para corear en una sola voz este himno que representa la esencia de este género que tan bien representa “El bachatú”. Fue este tema que escogió para despedirse en esta noche especial del público presente en el Radio City Music Hall, pero la despedida no sería tan sencilla, el público, pedía más con aplausos y ovaciones y fue cuando “El Mayimbe” decidió regresar para dejar sus últimas notas de nostalgia, alegría, y desamor con “La otra” y “La batalla”.

Alberto Zayas productor de esta memorable noche se hizo acompañar de un gran equipo de trabajo que demostró todo el potencial que poseen los dominicanos fuera y dentro del país. Los diseños gráficos y contenido de pantallas estuvieron a cargo del santiaguero Mr Lulo y Makako Estudios, así como el juego de luces acorde a cada momento del show fue por Jhon Moya, mientras que el vestuario de los bailarines por Taryn Atelier, Michelle Reynoso para Milly Quezada y Reading Pantaleón con Prince Royce.