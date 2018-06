Gabi Desangles: “Toda mi vida he soñado con casarme cuando llegue el momento y el anillo”

Carmelsy Confesor

Santo Domingo

Una personalidad relampagueante es la de Gabi y es que, a pesar de su corta edad y tiempo en los medios masivos, su indudable talento y atrapante estilo, la tiene en “boca” de todos. Ello sin mencionar que es un pulpo, ¿por qué? En las mañanas está en la X 102, al mediodía hace una parada en “Mujeres al Borde”, y de ahí se presenta en televisión nacional en “Nada que ver con Noticias” por CDN 37… los “findes” es la figura estelar de “Vale por 3”, espacio que la ha masificado en el mercado dominicano.

¿Mucho? Ella, además, se desdobla en los musicales más retadores de los últimos años de las tablas locales y, sí, también tiene en proyecto algo muy interesante en el séptimo arte.

Para nuestra pasarela, ella lució trajes de baño de tendencia de este verano, cortes enterizos, triquinis, túnicas y todo el colorido que arrasa esta temporada.

OH!MAGAZINE: MUCHOS PUEDEN PENSAR QUE SALISTE DE LA NOCHE A LA MAÑANA A SER LA PRESENTADORA ESTELAR DE UN IMPORTANTE ESPACIO TELEVISIVO, ¿QUÉ HA SIDO LO MÁS RETADOR PARA COSECHAR HOY EL ÉXITO QUE OSTENTAS?

GABI: Mi satisfacción más grande es poder decir que llegué íntegra, sin sacrificar mi identidad ni negociar mis valores. Yo quería hacerlo a mi manera; eso toma tiempo, pero el éxito cosechado así se disfruta más.

OH!MAGAZINE: HAS HABLADO DE LOS PROTOTIPOS… ¿CREES SALES DE ESOS “CÁNONES” DE BELLEZA QUE HACE UNOS AÑOS SE HAN APODERADO DE LOS MEDIOS?

GABI: Soy de las que creo que la belleza viene de todos los colores y formas. En lo que nos equivocamos es en pensar que hay otra condición, además del talento, para estar en los medios. Obviamente, tenemos que cuidarnos y vernos adecuadas para el público, pero al final de cuentas, no es el vestidito apretado de licra el que habla por el micrófono.

OH!MAGAZINE: EL OTRO DÍA LEÍ QUE EN ESTOS TIEMPOS –DONDE LA MAYORÍA DE LA GENTE QUIERE SER IGUAL A LO QUE VE EN LAS REDES– SER “DIFERENTE” ES DE LAS MAYORES REBELDÍAS DE UN SER HUMANO... ¿TE CONSIDERAS DIFERENTE?

GABI: Todos lo somos. Y ese es tu superpoder. Tu fortaleza, eso que te hace memorable, es lo que evita que te pierdas en la multitud. Lo repetido es aburrido y predecible. Es importante potencializar esas cosas que sabes que nadie más tiene como arma de batalla.

OH!MAGAZINE: IMPOSIBLE NO MENCIONAR TU RECIENTE CIRUGÍA PLÁSTICA. ¿NO LE TEMES AL QUIRÓFANO O A LAS CRÍTICAS DE LO “ANTINATURAL”?

GABI: Cada quien debe sentirse bien en su propia piel. Yo tenía el busto muy grande para mi gusto. Decidí reducirlo y ser honesta al respecto (como lo soy con todo en la vida). Total, era evidente. Ahora me siento más elegante y más cómoda a la hora de vestir y ejercitarme. ¿Miedo? ¡Claro!..., pero confiaba en mi doctor Ricardo Ventura, plenamente.

OH!MAGAZINE: DECLARASTE ESTAR ENAMORADA… ¿SUEÑAS CON UNA BODA? ACASO, ¿LO TIENES EN PLANES?

GABI: Estoy muy enamorada. Me siento plena y feliz. Dios me regaló un hombre maravilloso. José es dulce, amoroso y noble. Me respeta y valora.

Toda mi vida he soñado con casarme cuando llegue el momento y el anillo. Y claro que esa felicidad la voy a compartir y la haré pública.

OH!MAGAZINE: SE TE NOTA QUE LA COMUNICACIÓN SE TE DA NATURAL, ¿FUERON TUS INICIOS EN EL MODELAJE QUE TE GUIARON E INDICARON ESTE CAMINO DE LAS ARTES?

GABI: Yo nací con esas ganas de entretener. De niña armaba espectáculos para mi familia. Modelar me permitió subirme en un escenario, maquillarme y acercarme un poco más a lo que realmente soñaba hacer.

OH!MAGAZINE: ¡AL TEATRO! NOS HAS DEJADO A MUCHOS, MÁS QUE SORPRENDIDOS, CON TU DESENVOLVIMIENTO EN LAS TABLAS. ¿CUÁLES PLANES O PROPUESTAS TOCAN TU PUERTA?

GABI: El teatro es mi gran amor. Me permite actuar, bailar y cantar. Desdoblarme y darle vida a un personaje es una experiencia hermosa. Enfrentarse a un público es un reto que disfruto al máximo. Requiere de disciplina y trabajo fuerte. Este año hice ya “Anchoítas” y “Blancanieves”. Pero el 2018 viene cargado de roles para mí. Por ahí en cartelera “Este cuento no es así” en teatro musical y casi, casi también cine. Así que gracias a Dios estoy cargada de proyectos que me ilusionan mucho.

OH!MAGAZINE: VEMOS UNA IMAGEN EXTREMADAMENTE TRANSPARENTE... ¿QUÉ SÍ TE PREOCUPA QUE LOS DEMÁS PIENSEN DE TI?

GABI: En lo absoluto. Yo tomo en consideración la opinión y los consejos de mi familia y un grupo muy cercano a mí, a los que yo les abro mi corazón y mis oídos. Este trabajo te va preparando para ser impermeable al ruido y a los comentarios de extraños. Además, vivir para los demás es insostenible y fatigante. Yo soy feliz y lo demás, pues, que se adapte.

OH!MAGAZINE: TELEVISIÓN, RADIO, CINE, TEATRO… ¿CREES QUE VIVES TUS SUEÑOS? ¿QUÉ FALTA?

GABI: Soy una mujer verdaderamente bendecida. Amo cada cosa que hago.

Quiero seguir creciendo y con ellos los retos. ¿Qué me falta? ¡Todo!

Para una mujer como yo, no hay límites.