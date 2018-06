Gina Almonte: “Soy una mujer que decidió desde muy temprana edad que no se quedaría de espectadora”.

Carmelsy Confesor

Santo Domingo

Esta es una apasionada de los temas políticos y sociales, que se desvive día a día para lograr los más altos estándares de calidad, seriedad y criterio en cada palabra que explaya en las diferentes plataformas donde la hemos visto en los últimos 12 años. En una conversación con la comunicadora, nos pusimos al día de su carrera y vida.

OH!MAGAZINE: ES MUCHO LO QUE HAS RECORRIDO DESDE 2006, CUANDO INICIASTE TU CARRERA. ¿CÓMO HAS CAMBIADO HASTA EL DÍA DE HOY?

GINA: Ya han transcurrido 12 años desde que inicié en los medios de comunicación, en la radio específicamente. La forma de llegar a la gente y mantenernos en contacto ha cambiado bastante, y mucho tiene que ver el auge de las plataformas digitales; ya el público no tiene que esperar verme cada lunes en mi espacio de televisión “Hablan los Hechos” (por Telesistema, canal 11), escucharme en radio, o quizás leer alguna entrevista en periódicos o revistas. Eso ha cambiado porque ya todo el que quiere darme seguimiento, puede mantenerse al corriente a través de mis redes sociales. Para interactuar y analizar los temas de actualidad en materia política y social (siendo estos los temas que trabajo y apasionan), soy usuaria activa de la plataforma Twitter; ya para los temas personales, utilizo otras redes sociales.

OH!MAGAZINE: HABLANDO DE TU PROGRAMA“HABLAN LOS HECHOS”, HACE POCOS DÍAS ESTUVISTE DE ANIVERSARIO. ¿CÓMO SE SIENTE SER PARTE DE ESTE PROYECTO? GINA: Así es, celebramos el 4to. aniversario el pasado 30 de mayo, ya casi 200 entregas de este segmento nos llenan de satisfacción por la calidad, seriedad y criterio que se realiza; nuestra mayor recompensa es recibir la retroalimentación del público crítico y bien informado que nos sigue.

OH!MAGAZINE: ¡HÁBLANOS DEL PRIMER DÍA QUE CONDUJISTE EL PROGRAMA!

GINA: (Risas) Un caos, dos horas para lograr el segmento como yo quería que llegara a la audiencia.

OH!MAGAZINE: ¿CÓMO COMIENZA TU DÍA?

GINA: Mi día inicia a las 5:45 a. m. cuando suena el despertador, luego de 10 minutos meditando para levantarme (risas); me dispongo a despertar mi hija María José para proceder a prepararla, para que mi marido la lleve al colegio. Reviso mi agenda en el celular, luego sigo al gimnasio, salón de belleza, oficina o me dirijo a alguna reunión en agenda… y así transcurre mi día, hasta regresar posiblemente cansada a casa.

OH!MAGAZINE: A LA VEZ QUE CELEBRASTE EL 4TO. ANIVERSARIO DE TUSEGMENTO EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN “HABLAN LOS HECHOS”, TAMBIÉN FESTEJABAS LOS 12 AÑOS QUE TIENES EN LOS MEDIOS. ¿QUÉ SIGNIFICAN ESOS AÑOS?

GINA: Evolución, estabilidad, reconocimiento, pero sobre todo, compromiso con esa gente que cree en mi trabajo.

OH!MAGAZINE: ¿QUIÉN ES GINA ALMONTE, HOY POR HOY?

GINA: Una madre presente, una esposa que ha logrado formar un gran equipo junto a su esposo, una hija, una emprendedora sin miedo a perder o ganar, una amiga incondicional, y una mujer que decidió desde muy temprana edad, que no se quedaría de espectadora.

OH!MAGAZINE: Y EN EL TIEMPO TUYO, ¿QUÉ SUELES HACER PARA RECUPERAR TU TRANQUILIDAD Y TU BIENESTAR?

GINA: 1. Permanecer en soledad algún tiempo. 2. Salir a dialogar con mis amigas (que son pocas).

OH!MAGAZINE: CUÉNTANOS TUS SECRETITOS DE BELLEZA, QUE ÚLTIMAMENTE TE HEMOS VISTO MUY HERMOSA. ¿ALGÚN EJERCICIO? ¿ALGUNA DIETA?

(Risas) Decidí hace unos siete meses tener mejores hábitos de alimentación, rutina de ejercicios –lo puse como prioridad en mi agenda–, y el rostro suelo cuidarlo con rutinas de limpiezas, peeling, protector solar, hidratación, entre otros cuidados.

OH!MAGAZINE: POR EL HECHO DE QUE TRABAJAS EN TELEVISIÓN Y TIENES QUE DAR LA CARA AL PÚBLICO... ¿ERES RIGUROSA O MUY EXIGENTE CON TU IMAGEN?

GINA: No necesariamente es por mi trabajo en televisión, es mi estilo de vida. Soy muy femenina, me gustan las cremas, los perfumes, las joyas y, por supuesto, tengo debilidad por las buenas carteras y zapatos.

OH!MAGAZINE: TÚ REFLEJAS SER UNA PERSONA DE MUCHA FORMALIDAD. ¿CÓMO ES LA GINA DESENFADADA Y RELAJADA?

GINA: ¡Un personaje! Soy la que más refranes se sabe, la que baila merengue típico, la que se traslada a Salcedo en carnaval y se disfraza con su grupo “Los Nativos”, en fin, soy la que he querido ser.

OH!MAGAZINE: HÁBLANOS DE TU HERMOSA NIÑA, ¿CÓMO ES TU RELACIÓN CON ELLA? GINA: María José es el cascabel y alegría de la casa, de personalidad muy definida, inteligente, sentimental, sabe decidir por ella, es extremadamente cariñosa y siempre prefiere estar con sus padres.

OH!MAGAZINE: ¿DESEAS QUE ELLA SIGA TUS PASOS?

GINA: ¡No!, deseo que ella pueda trillar su propio camino, que sea una mujer de fe, valiente e independiente.

OH!MAGAZINE: ¿CON QUÉ QUIERES QUE LA GENTE TE ASOCIE, ES DECIR, TU MARCA PERSONAL?

GINA: Si pudiese decirse en una palabra, sería coherencia. Sí, coherencia entre las palabras y los hechos.

OH!MAGAZINE: ERES UNA MUJER INVOLUCRADA CON TEMAS POLÍTICOS, PERO ¿CON QUÉ OTROS TEMAS TE GUSTARÍA TRABAJAR MIENTRAS ESTÉS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN?

GINA: Temas de políticas públicas y relacionados al medio ambiente (de hecho, lo hice en el pasado con un segmento llamado “Código Ecológico”).

OH!MAGAZINE: ¿ALGÚN PROYECTO QUE ESTÉS TRABAJANDO ACTUALMENTE?

GINA: ENTIS, SRL nuestra empresa dedicada a la asesoría en temas de comunicación y posicionamiento público.