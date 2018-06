Pachino busca el éxito urbano

Santo Domingo

La música urbana vive en constante evolución por los múltiples aportes de figuras de primer orden y nuevos intérpretes que dominan la industria discográfica.

En este mercado están ganando notoriedad las producciones de Oneil Avelino, mejor conocido en el género como “Pachino el de la cubana”, un cantante nacido en Loiza (Puerto Rico) y de padre dominicano, que ha sido firmado por la disquera Micky Récords, la cual preside el licenciado Miguel Ángel Durán Dipré, con el manejo del productor Dj Patio Music (Javi Corona).

“Desde pequeño siempre me ha gustado la música. Recuerdo que fui con mi mejor amigo, que ahora es mi compadre, a un estudio para grabar un tema de desahogo y él me motivó a que escribiera luego de escucharme cantar. Así empezó todo, escribiendo temas que llegué a vender en Estados Unidos en principio hasta por 300 dólares”, dijo el cantante, quien también cuenta con el respaldo de la compañía Durán y Lugo Inversiones, encabezada por Narciso Lugo Ramírez.

Pachino es un talento versátil y sus canciones las enriquece con una carga filosófica que le da un toque distintivo a este proyecto. Desde que se afincó en Santo Domingo, luego de conocer a Dj Patio, el exponente urbano ha ganado terreno con temas como “Tú me sanas”, “I like it” y una colaboración con El Cherry Scom, “Anoche, anoche”, propuestas que navegan entre el trap, el dembow y el reguetón.

“República Dominicana es un mercado muy exigenteÖ Me estoy metiendo más a la rama del dembow, pero eso no quiere decir que yo no haga rap, trap, R&B, dancehall”, dijo el cantante de 21 años, en los estudios de Dj Patio, donde prepara una colaboración con el ídolo de la música urbana Musicólogo y un remix de “Tú me sanas”.

Pachino sostiene que su principal meta es conquistar al público dominicano, un mercado que para muchos significa un trampolín para conquistar otros escenarios de la industria discográfica.