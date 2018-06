Urbanos hacen “Líos” para promocionarse

Enrique Medina

Santo Domingo

Dentro del espectáculo de la música urbana los exponentes les huían a los escándalos debido que esto les restaba el avance que lograban a lo interno de las clases sociales. Pero todo eso quedó atrás; la fuerza que los urbanos han logrado a través de las plataformas digitales y ser actualmente el género musical más consumido a nivel mundial ha hecho que se sientan sin ataduras, libres de hacer y deshacer “como chivos sin ley”.

Hoy en día, la modalidad de los exponentes promocionarse ha cambiado por completo en la industria urbana, donde parece que no hace falta una buena estrategia de trabajo para pegar un tema o darse a conocer, pues con solo planear un buen escándalo basta.

Todo esto es a raíz, según ellos, de que hacerlo bien es hacerlo mal, ya que no reciben apoyo y prefieren crear una controversia, aunque sea negativa para sus carreras. Lo importante es hacerse sentir y conocer, entienden. En los últimos meses se ha podido apreciar esta modalidad: Primero sonar con una controversia y dentro de ese huracán de polémicas que ellos mismo crean, lanzan sus temas para hacer que el público los consuma más rápido.

Ya para los exponentes no existen murallas ni ataduras sociales que los hagan hacer un buen trabajo, ya que estos se basan en que lo bueno no suma porque no es apoyado, prefiriendo actuar con rebeldía y darle a la “calle” lo que pide: música de contenido explícito y provocar de qué hablar.

Casos

Para el lanzamiento del tema “Ruleta” de Yomel y El Alfa, estos inventaron que Yomel fue detenido y así llamar la atención de que uno de los artistas de El Alfa estaba preso, pero en realidad todo fue un montaje y dentro de ese escándalo lanzar el sencillo buscando que el novel exponente se destaque en la industria.

Un caso peculiar es el del “Papá del rap”, El Lápiz, quien parece que se cansó de hacer los procesos adecuados para promocionarse y ahora cada vez que va a lanzar un tema arma un huracán del cual sus vientos se riegan en el movimiento completo, haciendo que su imagen sea el centro de atención aunque tenga que enfrentar a todos sus compañeros por las redes sociales.

La Materialista días atrás usó la típica y tradicional forma de mover su música: la tiradera. En este caso sus diferencias con La Insuperable las usó para retornar con fuerza, ya que ésta duró casi un año fuera del juego por inconvenientes con la compañía que la maneja, la cual es presidida por su hermano.

Otros como Liro Shaq aprovechan buscar controversias con Ceky Vicini para promocionarse. Así mismo pasó con Químico Ultramenga y Musicólogo.

En fin, todo esto es sinónimo de que ya los urbanos han perdido el respeto a su público adaptándolos a una nueva “religión” alejada de lo que es el buen trabajo y su cultura organizacional, lo cual los está llevando a ser un movimiento paralelo que en cualquier momento puede chocar ante un duro sistema de los sectores que intentan regularlos por sus letras.