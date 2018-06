JLo, Alex Rodríguez y Marc Anthony reunidos por sus hijos

Carolina Pichardo

Santo Domingo

Un recital de baile de los más pequeños de la casa es una buena ocasión para reunir a toda la familia, y así lo hizo anoche la intérprete de "El anillo pa' cuando", al juntar en un mismo lugar a su pareja actual, Alex Rodríguez, a las hijas de este, y a su exesposo Marc Anthony junto al par de gemelos que procrearon en su matrimonio.

La noche del miércoles la hija de JLo, Emme, y las de Rodríguez, Natasha y Ella, participaron en una actividad de baile en la que danzaron al ritmo de la "Diva del Bronx", con temas como "Jenny from the block" y "On the floor".

El expelotero de origen dominicano, Alex Rodríguez, también compartió una fotografía en su cuenta de Instagram (@arod), en la que está junto a su novia, la hija de esta y Marc Anthony.

La bailarina y actriz también subió videos a las historias de Instagram mostrando sus dotes de estilista mientras arreglaba a las niñas para el evento.