Luis Beiro

Con esta obra, Kirill Serebrennikov le da una bofetada a la ortodoxia rusa. La estremece. Hace de ella lo mismo que un chofer cuando cruza un semáforo con la luz roja. Armó una historia a partir de un joven que llama la atención no por sus tatuajes o cabellos pintoreteados. Lo hace a través de la ideología que aprende en la religión, en la Biblia. En “su” Biblia. Pequeñita, de bolsillo, casi del tamaño de “El pequeño Príncipe”, pero lo suficientemente entendible para fortalecer sus posiciones de rebeldía contra el status quo.

Además de ser un relato cinematográfico muy bien construido y mejor puesto en escena, “The student” descuella acertada dirección de actores. Se impone el impresionismo ruso, ese que marcó el mundo cuando los estudios Mosfilm estaban en el auge de esplendor. Cuando los personajes de los Konchalovski y los Tartovski conmocionaron al mundo por la forma de construir la personalidad de sus protagonistas.

Estamos, pues en presencia de un filme que a pesar de desarrollarse en su casi totalidad en determinados espacios cerrados (la casa del joven, su habituación, el aula, la oficina de la dirección y la piscina de la escuela) no parece construido con bajo presupuesto (aunque sí lo es).

No busque, pues, el espectador, conmociones activas, ni búsquedas angustiosas. Estamos en presencia de un discurso cinematográfico reflexivo donde la religión es un mero pretexto para demostrar que un joven puede revertir el orden de las cosas a partir del estudio sistemático de una publicación determinada. El joven comienza a asumir con firmeza su propia personalidad a partir del conocimiento (no de la chercha o el entusiasmo), sin medir las consecuencias que sus actos puedan imprimirle a los demás. O a sí mismo. Es capaz de mentir o matar por defender sus ideas. Un joven enemigo de la complacencia, algo que lamentablemente se ha perdido en nuestras sociedades actuales.

Ficha técnica.

País: Rusia. Año: 2016. Duración 118 minutos. Premios: Festival de Cannes: Selección Oficial Un Certain Regard. Dirección y guion: Kirill Serebrennikov (sobre la obra “Marius Von Mayenburg)”. Reparto: Viktoriya Isakova, Yuliya Aug, Pyotr Skvortsov, Aleksandr Gorchilin,Aleksandra Revenko. Sinopsis: Robert Desnos Veniamin, un estudiante adolescente ruso víctima de una crisis mística en la que está convencido de que el mundo se ha rendido al mal y que ya no hay moral, sorprende a su madre, a sus compañeros y a todo el instituto con sus preguntas. Los adultos ya no saben qué hacer con las certezas de un chico que sólo se guía por las sagradas escrituras. Su profesora de biología, Elena, es la única persona que se atreverá a desafiarlo en su propio terreno.