Cuco Valoy pide a legisladores que no se olviden de los pobres

Emelyn Baldera

Santo Domingo

Cuco Valoy, aquel niño pobre de Manoguayabo, hijo de campesinos, cuya familia pasó muchas vicisitudes por los años 30, no tuvo la suerte de poder dedicarse a estudiar como lo habría querido, aunque sí de tener el don de la música, que ha sido su vida y por lo que ayer fue distinguido en la Cámara de Diputados.

Él no se limitó, soñó y hoy recibe los frutos de esos anhelos que lo han llevado a pasearse por los mejores escenarios del país y el mundo, con su particular talento. Por algo lo han reconocido en múltiples lugares por una trayectoria artística sin desperdicios, en la que ha primado el amor a la música y el respeto por su profesión y el público.

“Sí se puede”, dijo el artista en medio del reconocimiento que le otorgó la Cámara de Diputados, resultado de una moción que hiciera en 2016 el diputado por San Francisco de Macorís, Franklin Romero, y que fue aprobada por unanimidad por los legisladores de este hemiciclo.

Aprovechó este momento en el que varios legisladores estaban presentes, incluyendo al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, para hacerle un pedido muy especial. “Recuerden trabajar por los más necesitamos de nuestro país”, esos que según el intérprete de “Juliana” viven en la miseria y en la extrema pobreza de donde él también emergió. “Siempre se puede. Cuando se quiere se puede, piensen en los que no tienen nada, porque nosotros nos la arreglamos, pero hay personas que no lo pueden hacer, están en la miseria, yo la viví. Hay muchos que dicen ‘yo tengo hambre’, pero es pasajera porque al llegar a la casa comerán, la verdadera hambre la pasan esos que no tienen qué comer, ni hoy ni mañana”, comentó el artista que llegó al país en la tarde del martes para prepararse para el reconocimiento que le otorgó la Cámara de Diputados.

El reconocimiento contemplado en la resolución 00273 se llevó a cabo en el salón Danilo Medina de esta Cámara Legislativa. Acompañaron al intérprete de “Mendigo de amor”, colegas como Adalgisa Pantaleón y Ninoska, así como familiares.