¿Por qué el Mundial de Fútbol tiene una canción?

Emelyn Baldera

Santo Domingo

Hace 56 años que un grupo de jóvenes, intrépidos roqueros decidieron escribir un tema especialmente para celebrar que su país, Chile, recibiría la Copa del Mundial de Fútbol.

Ellos son “Los Ramblers”, una banda creada en noviembre de 1959 con integrantes que habían participado en otros grupos o como solistas, aunque ninguno de ellos se dedicaba a la música como actividad profesional.

Su director, Jorge Rojas Astorga, compuso “El rock del Mundial”, que vendió más de 80, 000 copias ese año? y dos millones hasta inicios del siglo XXI. ?

Fueron ellos los que iniciaron con la tradición que han seguido acogiendo los organizadores de la FIFA, a propósito que el fútbol es un deporte que levanta muchas pasiones, en especial, en países donde se practica como deporte principal, siendo Chile uno de ellos.

Desde ese momento los artistas latinos tuvieron la oportunidad de entrar a este escenario aunque no fuera golpeando el balón, pero sí, interpretando un himno o canción que llenara de alegría y emoción a todos los seguidores de los equipos de futbol del mundo y que los hiciera, incluso, llorar.

Y a propósito de que mañana jueves 14 de junio quedará inaugurada La Copa Mundial de Fútbol 2018, en Moscú y que está demostrado que la música ha sido un elemento importante para mover a la gente y las marcas en este gran evento, recordamos uno de los temas interpretados por un artista latino que más éxito ha logrado en este gran evento deportivo.

Se trata de “La copa de la vida”, interpretado por Ricky Martin, en el mundial de Francia en 1998. En este mes celebramos 20 años de la canción, catalogada como la más trascendental de la historia de los mundiales de futbol.

Este tema fue compuesto por Luis Gómez Escolar, Desmond Child y Robi Draco Rosa; un verdadero equipo de productores y compositores.

"Tengo que admitir que el desafío me puso un poco nervioso, pero el enorme potencial de crecimiento para mi carrera fue tal que decidí aceptarlo", había declarado el intérprete boricua, cuando le preguntaron sobre esta oportunidad en 1998.

Después de la decisión, Martin se reunió con K. C. Porter, Robi Rosa y Desmond Child e inmediatamente comenzó a trabajar en la canción. "Fue una oportunidad única para presentar los encantos de la música latina al resto del mundo".

De los cantantes latinos que estuvieron antes de que Ricky Martin es bueno citar a los Hermanos Zavala y la Orquesta Sinfónica Municipal de Buenos Aires, aunque fue "La copa de la vida" que le da el sí a los artistas latinos para esta gran misión. La canción interpretada por Martin logró discos de oro y de platino en toda Europa, y llegó al puesto #45 en el Billboard Hot 100.

Incluso, recordemos que Ricky fue invitado a cantarla en vivo, en los premios Grammy de 1999 provocando que artistas como Madonna, Sting y los Rolling Stones lo llamaran para felicitarlo.

Según los expertos fue este tema “La copa de la vida”, la canción que catapultó a Ricky Martin a convertirse en una estrella latina internacional.

Recreando el momento:

Esta presentación (la de Ricky Martin), fue importantísima. Ricky tenía unos pantalones de cuero, de moda para la época, y metió en media presentación a unos percusionistas. Entraron por el medio del teatro entre todos los asistentes con instrumentos de percusión colgados al pecho como si fuese una desfile de la escuela, para luego subir al escenario junto a Ricky y una especie de hadas gigantes.

Al final del día era la visión de Ricky para poder hacerles entender que el Mundial era una fiesta importantísima a los gringos, que en esa época aún no andaban muy metidos en el futbol.

Desde el éxito que supuso “La copa de la vida”, todos los mundiales tiene su himno oficial.

En definitiva, es importante recordar que la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA, es una creada e interpretada por uno o más cantantes, que logra expresar la alegría de vivir este deporte. La dominicana Anaís participó en el tema “Arriba, Arriba” que interpretaron los cantantes Ana Bárbara, Mariana Seoane y Pablo Montero en 2006, para el mundial que se llevó a cabo en Alemania.

Los estilos musicales

Diferentes estilos musicales se han adueñado del Mundial, desde aquella primera vez que subieron “Los Ramblers”, a este escenario tocando un eléctrico tema, en tiempo de rock, han sido diversos los estilos y ritmos musicales que han llegado hasta los oídos de los amantes del fútbol, un deporte de equipo que cada vez más cautiva a pequeños y adultos.

Para sorpresa de muchos, no siempre ha sido rock o en todo caso, pop, aunque no lo crean también fueron invitados a interpretar el himno oficial de la FIFA orquestas sinfónicas, tenores, como lo hizo Plácido Domingo para el mundial de España en 1982 y músicos de la talla de Carlos Santana, quien junto a Wyclef Jean hizo “Dar um jeito”

Luego del éxito de “La Copa de la vida”, fueron invitados otros artistas latinos de ritmos fusionados y contagiosos como Shakira, Pitbull, Ana Bárbara, siendo el más reciente Maluma, quien le da vida junto a Jason Derulio al tema “Colors” Himno de Coca Cola, empresa patrocinadora del mundial. El intérprete de “Felices los cuatro”, es el segundo colombiano que cantan un tema para este importante evento deportivo que concita la atención de millones de personas, primero lo hizo Shakira.

La cantante Shakira ha sido la latina que más veces ha participado en un tema para el mundial. La intérprete de “Pies descalzos” interpretó el éxito “Waka Waka” en Sudáfrica 2010 y luego tuvo otro éxito para el Mundial Brasil 2014 con el tema “La La La” , aunque en esa ocasión no fue el tema oficial.

La participación artística de este año

A diferencia de otras ceremonias de inauguración del Mundial, en esta edición, estará centrada en los actos musicales y será algo más breve: tendrá lugar media hora antes del partido entre Rusia y Arabia Saudí.

Sus protagonistas serán el cantante británico Robbie Williams, quien dice estar "muy contento y emocionado", y la soprano rusa Aida Garifullina, considerada una de las mejores voces del país.

La sede euroasiática se encuentra lista para recibir a sus 32 invitados y a sus miles de acompañantes. Se ha hecho el anuncio de los cantantes que interpretarán los temas alusivos al evento, entre los que destaca el colombiano Maluma.

La canción oficial del mundial se llama Equipo 18 de los rusos Polina Gagarina y Egor Creed, además de la canción “Colors” de Jason Derulo que canta Maluma.

La empresa Coca Cola, informó que Maluma, formará parte del selecto grupo de cantantes que la empresa selecciona tradicionalmente para que interpreten un tema para el Mundial fútbol. Y, aunque no es el tema oficial de la fiesta futbolística Rusia 2018, sí se une al festejo de este deporte.

“Me siento feliz; me siento muy orgulloso; me siento demasiado contento de cantar la canción del Mundial. Es una experiencia única, así que nos vamos para Rusia. Allá nos vemos, parceros”, así lo dio a conocer el intérprete de “Felices los 4” en el programa “Un nuevo día” de Telemundo, recientemente.

Maluma sería el segundo colombiano en tener una participación musical en un Mundial de fútbol. Su compatriota Shakira fue la primera en interpretar el éxito “Waka Waka” en Sudáfrica 2010 y luego tuvo otro éxito para el Mundial Brasil 2014 con el tema “La, la, la”, aunque en esa ocasión no fue el tema oficial.

Algunos de los temas con sus intérpretes:

Mundial en Chile 1962: Los Ramblers, el tema “El rock del Mundial”

Mundial Inglaterra 1966: Lonnie Donegan interpretó el tema “World Cup Willie (Where In This World We Are Going”.

Mundial México 1970: Los Hermanos Zavala, interpretaron el tema “Fútbol México 70”

Mundial Argentina 1978: Orquesta Sinfónica Municipal de Buenos Aires, interpretaron “El Mundial (melodía oficial del Mundial Argentina 1978)”

Mundial España 1982: Plácido Domingo interpretó “El Mundial”

Estados Unidos 1994: Daryl Hall y Sounds of Blackness interpretaron “Gloryland”.

Mundial Francia 1998: Ricky Martin interpretó “La copa de la vida”.

Mundial Alemania 2006: Ana Bárbara, Mariana Seoane, Pablo Montero y Anais Martínez interpretaron “Arriba, arriba”.

Mundial Sudáfrica 2010: Shakira y Freshlyground interpretaron “Waka, waka (This time for Africa/Esto es África”.