TuSerieFavorita: "Sense8" enlaza a ocho personas desconocidas entre sí, ¿cómo se arma este rompecabezas?

¿Te imaginas que puedas sentir una conexión tan profunda con una persona que hasta sus dolores físicos lo experimentes? En el telefilme producido por Netflix “Sense8” esa es justamente la sensación que ocho personas en distintas partes del mundo comienzan a sentir uno con el otro, y lo sorprendente es que ni siquiera se conocen en persona.

El capítulo final denominado en latín “Amor Vincit Omnia” o “El amor todo lo vence” es la oportunidad que las hermanas Wachowski y J. Michael Straczynski, utilizan para fusionar toda la acción y el drama que hubo en la primera temporada y los 11 capítulos de la segunda, para explicar de manera exitosa como estos chicos se esfuerzan en ser mejores personas, y defender hasta con su vida a sus compañeros “sensates”.

Para que puedas embarcarte a esta historia, el truco está en comprender que si ves a uno de los personajes en problemas, la conexión con los demás le permitirá utilizar todas las habilidades de sus compañeros según las vaya necesitando, convirtiéndolos en superhumanos con poderes.

Capheus (Aml Ameen / Toby Onwumere), se podría considerar el personaje masculino más afable y compasivo. Es un joven trabajador incansable proveniente de Kenia, que logra conocer al amor de su vida, una chica periodista también keniana, y con su destreza de conductor, salvar en más de una ocasión al grupo.

Con Nomi (Jamie Clayton) la chica lesbiana con extraordinarias habilidades informáticas, casi todas las misiones por salvar de secuestros y la muerte al equipo son exitosas. En este episodio final que se desarrolló durante dos horas y media, ella se destaca junto a su pareja Amanita (Freema Agyeman), implementando estrategias que le permitiera librarse de Whispers (Terrence Mann), el malvado que quiere destruirlos para apoderarse de sus dones.

Luego está Kala (Tina Desai) una joven mujer de la India que defiende el poder femenino destacándose en las ciencias y ofreciendo a los “Sensates” la oportunidad de bloquear sus destrezas sobrehumanas, y no ser atrapados por el Whispers. Su amor real es el torpe y descortés Wolfgang (Max Riemelt) de Alemania, con un fuerte con las armas y las peleas a manos limpias.

Riley (Tuppence Middleton) y Will (Brian J. Smith) son la representación viva del amor. Desde su primer acercamiento telepático no descansaron hasta encontrarse, y nunca más se volvieron a separar. De los dos, Will es el más sobresaliente, y no solo por la sagacidad que adquirió siendo policía, sino por su intuición innata y capacidad de luchar hasta contra una guerrilla.

¿El más débil?

Por otro lado está Lito (Miguel Ángel Silvestre), el joven actor que siempre pareció ser el más débil de los chicos, sin embargo, su fortaleza la exhibió cuando decidió exponer a la prensa su preferencia sexual y amor hacia otro hombre, que siempre representó su mayor mayor miedo. Conoce a Hernando (Alfonso Herrera), un chico intelectual que pone todos sus conocimientos al servicio de cada misión de grupo.

En esta serie se defiende el amor, la igualdad, diversidad, y hasta se rompen los muros fronterizos para enseñar que lo verdaderamente importante es el amor al prójimo, y no la nacionalidad. Con esta premisa te presento a Sun (Bae Doona) la chica de Seúl, genio en negocios, y con una personalidad ruda. Comparte sus habilidades de kickboxing para que cuando alguno de sus chicos se encuentre en problemas pueda defenderse.

La fotografía es uno de los componentes destacables de esta obra, que permite conocer algunos de los paisajes más hermosos de Estados Unidos, India, Corea, Reino Unido, Alemania y Kenia, por lo que se convirtió en una de las series más costosas de la gran franquicia estadounidense, y tuvo que finalizar a solo dos temporadas.

Las directoras de este telefilme, además de ser las creadoras de la exitosa saga “Matrix”, son dos mujeres que decidieron hace unos años cambiarse de sexo, lo que podría explicar su insistencia en mostrar el amor interracial y hacia el mismo sexo.

La banda sonora se destaca a lo largo de las dos temporadas, sin embargo, en el final tan esperado, se recopila lo mejor de ella y los efectos visuales, no solo para mostrar la tolerancia en su más sublime expresión, sino para indicar un camino sin tabúes y doble moral, que sería el mejor para seguir.