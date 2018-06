El sistema 911: un gran logro

Bélgica Suárez

¡Hola, buenos días! Un gran logro de este Gobierno el 9-11. Increíble, cómo ha sido la aceptación y no es para menos, es un gran servicio al pueblo, donde quiera que está instalado ha sido una bendición, salvando muchas vidas, evitando daños, atracos y ha ayudado a descubrir crímenes, entre otras cosas. En Santiago cumplió un año, con mucha satisfacción para la provincia.

Gustavo Montalvo

Gustavo Montalvo no desmaya, ha dado todo su tiempo, entregándose en cuerpo y alma a este gran proyecto. Es un gran ser humano y un servidor.

Con cuánta seriedad y entereza se ha dedicado a esta causa para proteger vidas. He conversado con él en varias ocasiones y la verdad que es un ser humano tan especial, qué bueno que los gobiernos tengan personas como él. El presidente de la República Danilo Medina le ha dado todo el apoyo necesario para tener este gran servicio que pocos países en Latinoamérica tienen, hay que seguir apoyando este sistema tan avanzado.

Reconocimiento

Una gran actividad se hizo en Santiago, estuve ahí, en el teatro de la PCMM, se explicó todo lo que se ha hecho sobre el 911 y qué gran reconocimiento, muy merecido se le hizo al ministro Gustavo Moltalvo, de parte de todas las Organizaciones representativas de la ciudad, fueron muchas, qué solidaridad, fue trasmitido por El Zol de La Mañana en directo y otros medios, que bonito evento.

La muerte...

No sé si soy arcaica, soy tan sensible ante la muerte, me causa tanto dolor y tristeza, por eso soy tan respetuosa antes los familiares de las personas que mueren y pienso que bailar ante un ataúd no es ningún tributo, cuándo bailamos estamos felices, alegres y para mí la muerte no es alegría, cuando una persona nos deja físicamente sentimos que se nos va la vida, no importa que haya vivido mucho tiempo, cien años o más, siempre queremos tener al ser amado con nosotros. Ese vídeo en que sale la gente bailando frente a la funeraria, supuestamente en el velatorio de Joseíto Mateo, es una burla a sus familiares, la gente dice que lo entierren bailando o con música, eso es un decir de un momento, pero no es así. Qué penoso, si así fue, no estamos preparados para ver partir a un ser amado.

Un gran cumpleaños

De esta fiesta se estará hablando por mucho tiempo, qué alegría, Fernando Rosario se gastó un dineral para celebrar su cumpleaños, no faltó de nada, buena música, excelente comida, mucha alegría, buenísimo y súper variados los alimentos y ni hablar de las bebidas los mejores vinos, whisky, champaña Moet Chandon. Así es que se festeja y si hay dinero mejor, nada debe faltar, por supuesto el buen gusto de los anfitriones, Nancy Flete de Rosario y su esposo el festejado que gozó un montón, bailó, abrazó, cantó, daba la bienvenida, recibía los regalos, atencionó a los invitados. ¡Increíble!